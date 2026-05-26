Inicia postulación al Subsidio Eléctrico 2026: estos son los requisitos, plazos y fecha de entrega de resultados / Agencia Uno

Ya está abierta la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, beneficio que permite acceder a un descuento en las cuentas de la luz para hogares de menores ingresos y personas electrodependientes.

El proceso de postulación estará disponible hasta el próximo 6 de junio, y podrá realizarse completamente online con la ClaveÚnica, además de canales presenciales y telefónicos habilitados por el Estado.

Para acceder al beneficio, las personas deben ingresar al portal oficial del subsidio (disponible aquí), pinchar en “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí” e ingresar con su ClaveÚnica. Luego deberán completar datos como región y comuna del hogar, empresa eléctrica, número de cliente, correo electrónico y teléfono. Además, será necesario informar si el hogar pertenece a una agrupación de viviendas.

La postulación también podrá realizarse a través de la Ventanilla Única Social o mediante atención presencial y telefónica de ChileAtiende.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno, los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

Ser mayor de 18 años

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH)

Ser cliente residencial (arrendatario o propietario)

Estar al día en las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026

Además, el hogar debe pertenecer al 40% más vulnerable del RSH o contar con una persona electrodependiente inscrita, independiente del tramo socioeconómico.

Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico y cuándo entregan los resultados

El monto dependerá de la cantidad de integrantes del hogar. A continuación, el detalle:

1 integrante: $17.346 para el segundo semestre

$17.346 para el segundo semestre 2 a 3 integrantes: $22.548

$22.548 4 o más integrantes: $31.224

El beneficio se pagará mediante un descuento dividido en seis cuotas que comenzarán a reflejarse en las boletas de electricidad desde septiembre, según el ciclo de facturación de cada empresa.