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Inicia postulación al Subsidio Eléctrico 2026: estos son los requisitos, plazos y fecha de entrega de resultados

La quinta convocatoria para postular al beneficio ya se encuentra disponible. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Inicia postulación al Subsidio Eléctrico 2026: estos son los requisitos, plazos y fecha de entrega de resultados

Inicia postulación al Subsidio Eléctrico 2026: estos son los requisitos, plazos y fecha de entrega de resultados / Agencia Uno

Ya está abierta la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico 2026, beneficio que permite acceder a un descuento en las cuentas de la luz para hogares de menores ingresos y personas electrodependientes.

El proceso de postulación estará disponible hasta el próximo 6 de junio, y podrá realizarse completamente online con la ClaveÚnica, además de canales presenciales y telefónicos habilitados por el Estado.

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Para acceder al beneficio, las personas deben ingresar al portal oficial del subsidio (disponible aquí), pinchar en “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí” e ingresar con su ClaveÚnica. Luego deberán completar datos como región y comuna del hogar, empresa eléctrica, número de cliente, correo electrónico y teléfono. Además, será necesario informar si el hogar pertenece a una agrupación de viviendas.

La postulación también podrá realizarse a través de la Ventanilla Única Social o mediante atención presencial y telefónica de ChileAtiende.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno, los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

  • Ser mayor de 18 años
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH)
  • Ser cliente residencial (arrendatario o propietario)
  • Estar al día en las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026

Además, el hogar debe pertenecer al 40% más vulnerable del RSH o contar con una persona electrodependiente inscrita, independiente del tramo socioeconómico.

Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico y cuándo entregan los resultados

El monto dependerá de la cantidad de integrantes del hogar. A continuación, el detalle:

  • 1 integrante: $17.346 para el segundo semestre
  • 2 a 3 integrantes: $22.548
  • 4 o más integrantes: $31.224

El beneficio se pagará mediante un descuento dividido en seis cuotas que comenzarán a reflejarse en las boletas de electricidad desde septiembre, según el ciclo de facturación de cada empresa.

Los resultados de esta quinta convocatoria serán informados en agosto, mediante un correo electrónico enviado a la dirección registrada durante la postulación, por lo que las autoridades recalcaron la importancia de ingresar un email válido.

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