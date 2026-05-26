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VIDEOS. Experto en salud cuestiona el origen de las Isapres en Chile: “Fue algo tan experimental que ningún país lo replicó”

En conversación con Andrea Obaid en Tecnociencia, el médico y autor del libro “La Mejor Salud del Mundo” revisó las bases históricas del sistema sanitario y debatió sobre reformas, financiamiento y acceso.

Martín Neut

Capítulo 12 de Tecnociencia

Capítulo 12 de Tecnociencia

El nuevo capítulo de Tecnociencia aborda el debate sobre el sistema de salud chileno y el origen de las desigualdades entre el sector público y privado.

En conversación con Andrea Obaid, el médico internista y autor de La Mejor Salud del Mundo, Juan Carlos Said, analizó cómo se diseñó el modelo de Isapres y sus efectos hasta la actualidad.

Durante el episodio, Said explicó que las Isapres nacieron en dictadura “como un apéndice de la reforma de las AFP” y que fueron impulsadas “con mucha mayor premura” de lo que históricamente se ha relatado.

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Según el especialista, desde su creación el sistema produjo profundas diferencias de acceso: “Las Isapres fueron un shock de desigualdad”, aseguró.

El médico sostuvo que el sistema privado terminó concentrando a las personas con menos enfermedades y mayores ingresos: “Las Isapres se quedaron con ese grupo de pacientes que cotizaban más, tenían menos enfermedades”, mientras el sistema público recibió a los pacientes más complejos “pero ahora el Estado con menos recursos”.

“Fue algo tan experimental que ningún país lo replicó”

En ese contexto, afirmó que “los problemas del sector público se agravaron inmediatamente después de la creación de las Isapres”.

Said también calificó el modelo chileno como excepcional a nivel internacional: “Fue algo bastante experimental, tan experimental que ningún país lo replicó”. Además, recordó que incluso el Banco Mundial advirtió en los años 90 que el sistema funcionaba porque las aseguradoras “podían subir los precios y seleccionar a los sanos”.

Finalmente, el especialista abordó posibles cambios al sistema y aseguró que avanzar hacia un modelo donde “todos coticemos en FONASA” podría “permitir una reducción de la lista de espera”, junto con integrar de mejor manera al sector privado en la atención de salud.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.

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