Allanan la Primera Comisaría de Rancagua y detienen a dos Carabineros por presuntos apremios ilegítimos

Un fuerte remezón institucional en Carabineros se registró durante las horas de este miércoles en la región de O’Higgins tras un allanamiento a la Primera Comisaría ubicada en la capital regional.

La acción fue liderada por la Fiscalía Local de Rancagua en el marco de una indagatoria penal vigente que busca esclarecer la comisión de presuntos apremios ilegítimos perpetrados por personal policial en contra de personas que permanecían en calidad de detenidas.

La diligencia fue encabezada directamente por los fiscales del Ministerio Público, quienes actuaron en coordinación con la Unidad de Asuntos Internos de Carabineros de Chile, división encargada de pesquisar y erradicar las conductas delictivas o faltas a la probidad dentro de sus propias filas uniformadas.

De acuerdo con los reportes iniciales, el despliegue resultó con detención dos funcionarios activos, presuntamente implicados en los vejámenes y el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles bajo su custodia.

Los dos uniformados arrestados fueron trasladados y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua a la espera de la continuación del proceso penal.

A la espera de la audiencia de control de detención y posterior formalización de la investigación, la Fiscalía expondrá detalladamente los hechos, exhibirá las pruebas recabadas y solicitará las medidas cautelares correspondientes para los imputados.

Respuesta institucional

Ante la gravedad de los hechos acontecidos en la principal comisaría de la capital de O’Higgins, desde la Jefatura de Zona de Carabineros optaron por la cautela en estos primeros momentos tras lo sucedido.

No obstante, la institución uniformada adelantó de manera escueta que durante las próximas horas se entregará una vocería y versión oficial respecto al operativo, instancia donde además se darán a conocer las severas medidas administrativas y disciplinarias que adoptará la institución ante este complejo escenario.