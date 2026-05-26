Nuevo temblor sacude la zona norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 5,1 se registró la tarde de este martes 26 de mayo en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 20.41 horas y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sureste de Sierra Gorda.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 95 kilómetros.

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Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, de manera preliminar, no se reportan daños a personas, infraestructura ni interrupciones en los servicios básicos.

En la jornada de ayer un sismo de magnitud 6,9 se registró en la misma región a unos pocos kilómetros de Calama, el que dejó al 70% de la comuna sin energía electrica y que obligó a suspender las clases para la jornada de hoy.

Sismología Ampliar

Recordemos que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que movimientos de esta magnitud son habituales y, en la mayoría de los casos, no generan consecuencias mayores.