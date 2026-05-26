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VIDEO. “Si quieren ser famosos, no estudien actuación. Háganse amigo de un productor, pero no gasten plata”

La reconocida actriz chilena generó amplio debate en redes sociales tras defender la vocación, la disciplina y el verdadero sentido del arte escénico.

Nelson Quiroz

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La reconocida actriz chilena Ana Reeves generó amplio debate en redes sociales tras compartir una sincera reflexión sobre el estudio de las artes escénicas.

Sus declaraciones, difundidas en redes sociales de UChile TV, acumularon cientos de reacciones y comentarios de apoyo por su visión sobre la vocación artística y el verdadero sentido de la actuación.

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Mega | TVN

“Si quieren ser famosos, no estudien esto”, señaló Reeves durante la entrevista. La actriz fue enfática al asegurar que quienes buscan reconocimiento público deberían optar por otros caminos y no ingresar al mundo del arte solo por notoriedad.

No gasten plata. Si quieren hacerse famosos, pueden hacer muchas otras cosas”, agregó.

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Sin embargo, Reeves también destacó que la actuación sí vale la pena cuando existe una convicción profunda y auténtica. “Si lo sienten de verdad en el alma, y están dispuestos a trabajar con tesón, con fuerza, a ser rigurosos y a compartir, háganlo”, afirmó. En ese sentido, definió las artes escénicas como “profesiones valóricas”, donde el respeto, la confianza y la autoexigencia son fundamentales.

Las palabras de la actriz provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios valoraron la honestidad de su mensaje. “Una cosa es ser famoso y otra cosa es ser artista”, comentó una usuaria, mientras otros destacaron la importancia de la disciplina y la pasión en las carreras artísticas.

También surgieron testimonios de exalumnos y seguidores que calificaron a Reeves como una “maestra” y una figura clave en la formación de nuevas generaciones de actores.

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