Confirman muerte de leyenda de la música a los 95 años: fue conocido como el “coloso del saxofón” / Chuck Fishman

Sonny Rollins, considerado el músico de jazz vivo más grande de Estados Unidos, murió el lunes 25 de mayo en su casa de Woodstock, Nueva York. Tenía 95 años.

Su portavoz, Terri Hinte, confirmó el fallecimiento a la agencia AP sin especificar una causa oficial, aunque señaló que en los últimos años había estado confinado en casa por diversos problemas de salud.

De hecho, en un tramo reciente de su vida experimentó complicaciones físicas como fibrosis pulmonar y otros problemas respiratorios.

A lo largo de más de 60 años de carrera, Rollins publicó más de 60 álbumes y fue considerado el mayor saxofonista de la era bebop. Su nombre se encumbró a la altura de otros íconos del movimiento, tales como John Coltrane y Charlie Parker, e incluso fue conocido como el “coloso del saxofón”.

Sus discos más icónicos fueron Saxophone Colossus (1956), Way Out West (1957) y The Bridge (1962). En 2017, Saxophone Colossus fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Su publicista lo describió como “una de las figuras más reconocidas e influyentes de la música estadounidense del siglo XX y más allá”.

El anuncio de su fallecimiento fue acompañado de una frase que él mismo dijo en 2009: “Creo que cuando la persona creativa termina, continúa en la siguiente existencia”.