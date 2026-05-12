Sernac pone la lupa sobre Panini: exige explicaciones por fallida preventa del Álbum del Mundial 2026

Poco a poco comienza a vivirse el ambiente y las emociones del Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, donde el álbum de láminas resulta ser un factor clave.

Sin embargo, en Chile se suma otra polémica (además de no clasificar al torneo) que empaña la posibilidad de disfrutar con este producto.

Y es que la ilusión de los coleccionistas, por tenerlo antes que los demás, se transformó en una frustración, agudizada por denuncias formales y un tenso tema judicial.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) decidió oficiar a Panini Chile, luego de que una ola de reclamos expusiera serias irregularidades en el proceso de despacho y una desconexión total con sus clientes.

El foco del conflicto radica en el incumplimiento de las condiciones ofrecidas durante la preventa. Según el ente fiscalizador, los usuarios reportaron que la compañía no respetó el compromiso de realizar un “despacho prioritario en un plazo máximo de 15 días hábiles”.

El malestar de los consumidores creció exponencialmente cuando, a partir del 1 de mayo, los productos de la colección comenzaron a verse de forma masiva en kioscos, tiendas físicas y grandes cadenas de retail, mientras que quienes pagaron por adelantado bajo la modalidad web aún no recibían sus pedidos.

Silencio en los canales de atención

A la demora en las entregas se suma lo que el Sernac describe como deficiencias críticas en la postventa. Los afectados han denunciado un ‘muro’ al intentar contactar a la empresa.

Se reportan números telefónicos inoperativos, mensajes de WhatsApp que no reciben respuesta y correos electrónicos ignorados sistemáticamente.

Ante este escenario, el organismo ha dado a Panini un plazo de 10 días hábiles administrativos para entregar un informe detallado que incluya todas las transacciones realizadas en preventa, contrastando las fechas de entrega comprometidas con los despachos efectivamente realizados.

Posibles multas y compensaciones

La empresa no solo deberá justificar los retrasos, sino también aclarar el estado de su soporte técnico y detallar si existen planes para resarcir a los clientes.

El Servicio fue enfático en recordar que el Reglamento de Comercio Electrónico obliga a las firmas a ser transparentes con la disponibilidad y los plazos.

En caso de que se acrediten infracciones a la Ley del Consumidor, Panini Chile se enfrenta a sanciones económicas severas, las cuales podrían alcanzar las 300 UTM por cada falta detectada.