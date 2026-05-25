Cuentas de la luz subirán desde julio en Chile: revisa cuánto aumentaría, según tu comuna

Las cuentas de la luz volverán a subir en Chile desde el próximo 1 de julio de 2026, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmara un incremento promedio nacional proyectado de 4,9% en las tarifas eléctricas.

El ajuste considera dos componentes principales: un alza de 2,1% en generación y otra variación preliminar de 2,8% en transmisión.

Sin embargo, el impacto final dependerá de cada comuna y de la empresa distribuidora, por lo que algunas zonas incluso registrarían bajas, mientras otras enfrentarían aumentos mucho más altos.

Las comunas donde más subiría la cuenta de la luz

Según la CNE, el reajuste corresponde a la actualización semestral de tarifas eléctricas. El secretario ejecutivo del organismo, Mauricio Funes, explicó que las mayores alzas en algunas regiones del sur se relacionan con retrasos en obras clave de transmisión.

“Lo cual se explica principalmente por los retrasos en el desarrollo de obras de transmisión, que son críticas para que la energía a precios más competitivos llegue a esas zonas del país”, señaló en declaraciones recogidas por 24 Horas.

De acuerdo con las proyecciones, ciudades del norte como Arica e Iquique tendrían bajas leves en sus tarifas. En cambio, las mayores alzas se concentrarían en la zona sur.

En Valdivia, con la distribuidora Saesa, el aumento llegaría a 16,60%, mientras que en Puerto Montt alcanzaría 16,36% con la misma empresa.

En la Región Metropolitana, Santiago registraría un alza proyectada de 2,72% con Enel. En tanto, otras comunas como Rancagua, Talca y La Serena tendrían incrementos cercanos al 1,5%.

El director de Energía Para Todos, Javier Piedra Fierro, explicó que las diferencias responden a las condiciones específicas de cada distribuidora. “No todas las comunas tienen exactamente la misma tarifa. También pasa que no todas las distribuidoras tienen exactamente los mismos contratos eléctricos”, indicó.

Región Comuna Empresa Alza proyectada Antofagasta Antofagasta CGED 0,42% Arica y Parinacota Arica CGED -0,74% Tarapacá Iquique CGED -0,39% Coquimbo La Serena CGED 1,51% O’Higgins Rancagua CGED 1,54% Maule Talca CGED 1,54% La Araucanía Temuco CGED 1,42% La Araucanía Temuco CODINER 3,11% Los Lagos Puerto Montt CRELL 8,78% Aysén Coihaique EDELAYSÉN 1,81% Magallanes Punta Arenas EDELMAG 2,74% Metropolitana Santiago ENEL 2,72% La Araucanía Temuco FRONTEL 3,39% Antofagasta Antofagasta SAESA 9,23% Los Lagos Puerto Montt SAESA 16,36% Los Ríos Valdivia SAESA 16,60%

Datos recogidos desde: 24 Horas.