Dejan en prisión preventiva a chofer de camión que perdió su carga y provocó muerte de adulta mayor en Autopista Central

Este domingo se realizó la formalización del conductor del camión involucrado en un accidente de tránsito que provocó la muerte de una adulta mayor en la Autopista Central, en la comuna de Renca.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante la tarde del pasado jueves, cuando los fardos de pasto que llevaba el vehículo se desprendieron y atravesaron el eje central de la calzada, impactando a un automóvil que transitaba en sentido contrario.

Producto del accidente, una adulta mayor murió en el lugar, mientras que dos menores de edad resultaron lesionados.

Formalización del conductor

En la audiencia, el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Centro Norte, formalizó al conductor por manejo bajo la influencia del alcohol y sin la licencia debida, causando muerte y lesiones graves.