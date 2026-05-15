El problema silencioso que empieza a complicar el mundo laboral en Chile / Westend61

Las barreras para adoptar inteligencia artificial aparecen como el principal riesgo laboral para las organizaciones en Chile, según el estudio People Risk 2026 de Marsh.

El informe recogió la opinión de más de 4.500 profesionales de recursos humanos y gestión de riesgos a nivel global.

El ranking local también ubica entre las mayores preocupaciones el aumento de los costos de salud y beneficios, junto con las condiciones laborales inseguras. Luego aparecen la escasez de habilidades tecnológicas y el deterioro de la salud mental, factores que elevan la presión sobre la gestión de personas.

Costos de salud y beneficios ganan peso en las empresas

El director de Mercer Marsh Beneficios Chile, Miguel Gumucio, explicó que el gasto en salud se está transformando en un factor estructural para las compañías. “En Chile, estamos viendo que el aumento de los costos de salud se está transformando en un eje estructural de la gestión de beneficios”, señaló.

Según el estudio, el 57% de los profesionales consultados considera altamente probable el aumento de los costos de salud. Además, un 60% expresa preocupación por el apoyo en salud mental y un 38% advierte un impacto alto o catastrófico asociado a condiciones laborales inseguras.

Gumucio sostuvo que las empresas deben avanzar hacia medidas preventivas, promover hábitos saludables y educar a sus equipos sobre el uso correcto de sus redes de salud. A su juicio, este punto ya no solo afecta los costos internos, sino también la capacidad de atraer y retener trabajadores.

“Los beneficios, especialmente en salud, están dejando de ser un componente operativo para transformarse en una herramienta de gestión estratégica”, agregó el ejecutivo.

A nivel global, el informe también detectó diferencias entre roles. Mientras recursos humanos identifica como mayor riesgo las barreras para adoptar inteligencia artificial, los especialistas en riesgos sitúan primero el alza de costos de salud y beneficios.

El estudio concluye que los riesgos vinculados a las personas ya no pueden tratarse de forma aislada. “La combinación entre presión de costos, transformación tecnológica y nuevas expectativas de los trabajadores está obligando a repensar las estrategias de beneficios con una mirada de largo plazo”, afirmó Gumucio.