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Detienen a dos implicados en macabro crimen de Cuesta Zapata: víctima fue decapitada y abandonada junto a una biblia

La investigación de Carabineros y la Fiscalía ECOH permitió identificar al presunto autor material del homicidio ocurrido el 12 de abril.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

ECOH

ECOH

A poco más de un mes del hallazgo de un cuerpo decapitado y quemado en la Cuesta Zapata, Carabineros y la Fiscalía ECOH confirmaron la detención de dos ciudadanos colombianos vinculados al crimen, además de identificar al presunto autor material del homicidio.

El caso se remonta al 12 de abril, cuando vecinos alertaron sobre un incendio en el sector rural de dicho sector. En el lugar, personal policial encontró el cuerpo de un hombre decapitado y, a pocos metros, su cabeza. La víctima era un ciudadano colombiano con antecedentes por tráfico de drogas en Chile.

El director nacional de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, detalló que las diligencias del OS9 y Labocar permitieron establecer quién trasladó el cuerpo hasta el lugar y luego identificar a quienes participaron directamente en el crimen.

Se logró determinar quién estaría vinculado directamente a la muerte de esta persona (...) ejecutándose la detención de otras dos personas, también de nacionalidad colombiana”, explicó.

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Durante los allanamientos, Carabineros incautó 18 kilos de cocaína, cuatro armas de fuego, municiones y precursores químicos para droga, antecedentes que fortalecieron la hipótesis de crimen organizado.

El fiscal regional ECOH, Héctor Barros, destacó la rapidez de la investigación. “Antiguamente nos demorábamos mínimo seis meses en tener establecidos los hechos. Hoy, a un mes del homicidio, tenemos al principal autor detenido”, afirmó.

Por su parte, se entregó detalles de la extrema violencia del crimen. “La causa de muerte fue decapitación, pero previo a eso la víctima tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias. Hubo ensañamiento”, sostuvieron las autoridades.

Además se añadió que el cuerpo fue fracturado y trasladado en bolsas antes de ser abandonado junto a una biblia, elemento que podría tener relación con un mensaje ligado a organizaciones criminales. “La forma en que lo presentan, lo dejan y colocan la biblia al lado de la cabeza claramente es una marca intelectual de crimen organizado”, se precisó.

Los detenidos serán formalizados por homicidio calificado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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