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“Participaron activamente...”: árbitro identifica a cuatro jugadores y a un asistente como responsables de la pelea en duelo entre la UC y Colo Colo

José Cabero emitió un duro informe contra dos futbolistas cruzados y dos albos, además del kinesiólogo del “Cacique”, Javier Díaz.

Carlos Madariaga

“Participaron activamente...”: árbitro identifica a cuatro jugadores y a un asistente como responsables de la pelea en duelo entre la UC y Colo Colo

“Participaron activamente...”: árbitro identifica a cuatro jugadores y a un asistente como responsables de la pelea en duelo entre la UC y Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Tal como adelantó ayer domingo ADN Deportes, este lunes el árbitro del clásico entre la UC y Colo Colo emitió su informe, donde detalló los incidentes que marcaron el final del encuentro.

“Se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos, observándose conductas violentas consistentes en golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes”, consignó el juez José Cabero.

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Al respecto, se enfocó en cuatro futbolistas como quienes “participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca”.

Se trata del arquero de la UC, Vicente Bernedo, y el defensa cruzado Daniel González; además de los zagueros de Colo Colo Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Además, José Cabero apuntó a otro responsable de los incidentes, el kinesiólogo del “Cacique”, Javier Díaz.

“Participó activamente en los hechos, observándose de manera desafiante y prepotente, además de lanzar agua desde una botella hacia el sector donde se desarrollaba la confrontación, conducta que contribuyó a incrementar el nivel de tensión entre ambos equipos”, remarcó el árbitro.

Tanto el funcionario de Colo Colo como los cuatro futbolistas serán sometidos a sanciones por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que evaluará sus castigos este martes en su sesión semanal.

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