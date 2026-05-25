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Pasó por el fútbol chileno y ahora da el gran salto a Europa: firmó en un histórico club de España

El técnico argentino Nicolás Larcamón fue presentado como nuevo entrenador del Sporting de Gijón.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

Nicolás Larcamón tuvo un recordado paso por el fútbol chileno. El técnico argentino dirigió a Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, etapas en las que destacó por sus competitivas campañas y una propuesta de juego que llamó la atención dentro y fuera del país.

Fue tal el impacto que generó, que ni siquiera alcanzó a completar su contrato con el elenco maulino en 2020, ya que el Puebla de México lo vino a buscar para liderar un ambicioso proyecto deportivo.

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Tras varias temporadas en el cuadro azteca, el estratega de 41 años consolidó su nombre en el fútbol mexicano con pasos por Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, además de una experiencia en Cruzeiro de Brasil, hasta concretar ahora el gran salto de su carrera al fútbol europeo.

Esto porque, a través de redes sociales, Nicolás Larcamón fue oficializado como nuevo entrenador del Sporting de Gijón, club que milita en Segunda División de España, y donde vivirá su primer desafío en el “Viejo Continente”.

El técnico trasandino firmó contrato hasta junio de 2027 y llegará para reemplazar a Borja Jiménez, quien dejó su cargo tras no lograr llevar al club de regreso a la Primera División, luego de cerrar la temporada en el duodécimo puesto de La Liga 2.

“El Real Sporting muestra su satisfacción por la incorporación de Nicolás Larcamón y le desea una feliz estancia en Gijón, así como el mayor de los éxitos deportivos en esta nueva etapa al frente del banquillo rojiblanco", comunicó el club español.

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