Pasó por el fútbol chileno y ahora da el gran salto a Europa: firmó en un histórico club de España

Nicolás Larcamón tuvo un recordado paso por el fútbol chileno. El técnico argentino dirigió a Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, etapas en las que destacó por sus competitivas campañas y una propuesta de juego que llamó la atención dentro y fuera del país.

Fue tal el impacto que generó, que ni siquiera alcanzó a completar su contrato con el elenco maulino en 2020, ya que el Puebla de México lo vino a buscar para liderar un ambicioso proyecto deportivo.

Tras varias temporadas en el cuadro azteca, el estratega de 41 años consolidó su nombre en el fútbol mexicano con pasos por Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, además de una experiencia en Cruzeiro de Brasil, hasta concretar ahora el gran salto de su carrera al fútbol europeo.

Esto porque, a través de redes sociales, Nicolás Larcamón fue oficializado como nuevo entrenador del Sporting de Gijón, club que milita en Segunda División de España, y donde vivirá su primer desafío en el “Viejo Continente”.

El técnico trasandino firmó contrato hasta junio de 2027 y llegará para reemplazar a Borja Jiménez, quien dejó su cargo tras no lograr llevar al club de regreso a la Primera División, luego de cerrar la temporada en el duodécimo puesto de La Liga 2.

“El Real Sporting muestra su satisfacción por la incorporación de Nicolás Larcamón y le desea una feliz estancia en Gijón, así como el mayor de los éxitos deportivos en esta nueva etapa al frente del banquillo rojiblanco", comunicó el club español.