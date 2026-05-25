Oposición arremete contra la “megarreforma” del Gobierno y acusa impacto directo en la salud pública

La mañana de este lunes, la oposición endureció sus críticas contra la denominada “megarreforma” impulsada por el Gobierno, acusando que las medidas económicas y tributarias ya están generando efectos concretos en el sistema de salud pública.

En una reunión junto a gremios del sector, dirigentes políticos y representantes de trabajadores cuestionaron el recorte presupuestario aplicado a más de 80 hospitales del país y exigieron revertirlo “de manera inmediata”.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que existe “una preocupación no solo respecto de esta megarreforma, que evidentemente significa menos recursos para los chilenos y chilenas”, sino también por las rebajas presupuestarias que afectan a hospitales y atención primaria.

Además, criticó la frase atribuida al ministro de Hacienda sobre “hacer más con menos”, asegurando que el sistema de salud “ya está bastante estresado y exigido”.

Desde la oposición también acusaron que las propuestas del Ejecutivo responden a una visión “ideológica”. El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, afirmó que la reforma “no es simplemente una discusión dentro del Congreso”, sino que ya tiene consecuencias “en pacientes y familias que verán afectado su acceso a la salud”.

Asimismo, advirtió que iniciativas como la rebaja de impuestos “a los superricos” y cambios en contribuciones y derechos laborales podrían debilitar aún más la capacidad de recaudación del Estado.

Los gremios de la salud respaldaron las críticas y alertaron sobre efectos inmediatos en la atención de usuarios. Rodrigo Rocha, presidente de la Confederación FEMPRUS, señaló que “es un contrasentido pretender reconstruir el país cuando al mismo tiempo se desmantela el presupuesto de salud”.

En tanto, Gonzalo Ortiz, vicepresidente de FENASENF, aseguró que ya existen “concursos públicos detenidos” y problemas de cobertura de personal en distintas regiones. Las organizaciones insistieron en que el ajuste presupuestario “puede costar la vida de las personas” y anunciaron que continuarán presionando para revertir los recortes.