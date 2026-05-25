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Lula se somete a tratamiento preventivo de radioterapia a meses de las elecciones en Brasil

El presidente brasileño fue operado en abril por una lesión en el cuero cabelludo asociada a la exposición solar.

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Getty Images / EVARISTO SA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este lunes un tratamiento preventivo de radioterapia, tras haber sido operado el mes pasado por una lesión cutánea en el cuero cabelludo.

Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre. De hecho, ha realizado publicaciones en redes sociales en las que se le ve haciendo ejercicio, en medio de dudas sobre su salud debido a su edad.

“Después de que fuese retirada una lesión basocelular” el 24 de abril, “se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva”, informó en un comunicado el Hospital Sirio-Libanés, en Sao Paulo.

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“Seguirá sus actividades diarias”

“El presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones”, con acompañamiento médico, agregó el texto.

Claramente visible, la lesión era un carcinoma basocelular, que la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención realizada en ese centro médico, consideró “común” y “causada por la exposición al sol”.

En algunas de sus últimas apariciones públicas, Lula da Silva ha usado un sombrero para protegerse durante el período de recuperación, tal como ocurrió a fines de 2024, después de haber pasado por una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

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