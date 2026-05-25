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Nuevas exigencias para otorgar licencias médicas: estos son los únicos profesionales que podrán emitirlas en Chile

La iniciativa se debe a una serie de modificaciones a la Ley N° 20.585. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Nuevas exigencias para otorgar licencias médicas: estos son los únicos profesionales que podrán emitirlas en Chile

Nuevas exigencias para otorgar licencias médicas: estos son los únicos profesionales que podrán emitirlas en Chile / Agencia Uno

A partir del pasado domingo 24 de mayo comenzaron a regir los nuevos requisitos para la emisión de licencias médicas en Chile, tras lo dispuesto por la Superintendencia Social (Suseso).

La medida se debe a las modificaciones a la Ley N° 20.585, cuyo propósito es robustecer los controles sobre los profesionales que están habilitados para otorgar el documento.

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De tal forma, ahora solamente los profesionales que cumplan con las nuevas exigencias podrán emitir licencias médicas en Chile.

¿Qué profesionales podrán emitir licencias médicas?

Según lo establecido, desde ahora solamente podrán otorgar el documento aquellos profesionales autorizados que estén inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI).

Los únicos profesionales que podrán emitir las licencias médicas en Chile son:

  • Médicos cirujanos.
  • Cirujano-dentistas.
  • Matronas.

Estos profesionales deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. En paralelo, los médicos cirujanos que hayan obtenido su título profesional a partir del 19 de abril de 2009 deberán acreditar la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), para mantener vigencia su habilitación.

Cabe señalar que el reglamento contempla una excepción para los médicos especialistas y subespecialistas certificados en el país por entidades autorizadas por el Ministerio de Salud, como la Corporación Nacional de Certificación de Especialistas Médicas (Conacem) u otros organismos acreditados. En dichos casos, sí podrán continuar otorgando licencias médicas sin haber rendido el Eunacom.

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