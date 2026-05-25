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Emergencia marítima en Talcahuano: lancha vuelca y Armada se despliega por desaparición de tres tripulantes

La embarcación María Elena II volcó a unas 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes. La Armada mantiene operativo de rescate.

Juan Castillo

Nicolás Medina

Emergencia marítima en Talcahuano: lancha vuelca y Armada se despliega por desaparición de tres tripulantes

La Armada de Chile informó el volcamiento de la lancha a motor María Elena II, ocurrido a aproximadamente 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes, en la región del Biobío.

Según los antecedentes entregados por la autoridad marítima, la embarcación zarpó con tres tripulantes a bordo, quienes hasta ahora se mantienen desaparecidos.

De acuerdo con el comunicado de la Capitanía de Puerto de Talcahuano, la emergencia fue reportada a la Capitanía de Puerto de San Vicente, que recibió la información sobre el accidente en el mar.

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La institución precisó que la embarcación siniestrada corresponde a la “Lancha a Motor María Elena II” y que sus ocupantes “actualmente se mantienen desaparecidos”.

Armada despliega unidades marítimas y aeronave naval

Tras conocerse el volcamiento, la autoridad dispuso de manera inmediata el despliegue de unidades marítimas dependientes de la Capitanía de Puerto de Talcahuano. Además, se sumó la Lancha de Servicios Generales Concepción y una Aeronave Naval para apoyar las labores de rastreo.

La búsqueda también cuenta con la colaboración de embarcaciones civiles que se encontraban en las cercanías del área del incidente, lo que permitió ampliar el radio de apoyo en las primeras horas de la emergencia.

Desde la Armada señalaron que mantienen desplegados todos sus medios disponibles. “La Autoridad Marítima mantiene todos sus medios humanos, marítimos y aéreos desplegados”, indicaron en un comunicado.

El operativo continuará de forma permanente y coordinada con distintas instituciones y embarcaciones de apoyo presentes en el sector. La Capitanía de Puerto también informó que mantendrá actualizada a la comunidad y a las familias involucradas respecto del desarrollo de la emergencia.

Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre las causas del volcamiento ni sobre las condiciones exactas en que fue hallada la embarcación.

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