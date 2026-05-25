Detienen a de exfiscal de O’Higgins tras ser sorprendido intentando ingresar droga a cárcel

Impacto generó la detención del exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz Quintanilla, quien fue sorprendido intentando ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio mientras acudía al recinto en calidad de abogado particular.

Según informó T13, el hecho ocurrió cerca de las 14:50 horas de este domingo, cuando personal de control detectó un bulto oculto en la chaqueta del ex persecutor.

De acuerdo con los antecedentes revelados, durante la revisión se encontraron 48 envoltorios con una sustancia color ocre y otros 10 con una sustancia blanca, además de 103 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, Díaz habría entregado voluntariamente una botella de destilado, un envoltorio adicional con sustancia blanca y un teléfono celular. El pesaje preliminar realizado por personal especializado determinó que la droga correspondería a pasta base y clorhidrato de cocaína.

El exfiscal pasará durante esta jornada a control de detención, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza.