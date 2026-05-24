A partir de hoy: estos son los nuevos requisitos para el otorgamiento de licencias médicas en Chile / Agencia Uno

Desde este domingo 24 de mayo comenzaron a regir una serie de nuevos requisitos para la emisión de licencias médicas en Chile, según lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

La iniciativa se debe a las modificaciones a la Ley N° 20.585, la cual regula el otorgamiento y el uso de las licencias médicas.

La medida tiene como objetivo reforzar los controles sobre los profesionales que están habilitados para el otorgamiento de este tipo de documentos.

¿Quiénes podrán otorgar licencias médicas?

De acuerdo con lo establecido, desde ahora solamente podrán emitir licencias médicas los profesionales autorizados que estén inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI), administrado por la Superintendencia de Salud.

En concreto, los profesionales que podrán emitir las licencias médicas son:

Médicos cirujanos.

Cirujano-dentistas.

Matronas.

Todos estos profesionales deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, el cual permite verificar que estén legalmente autorizados para ejercer en el país y acceder a la información transparente sobre su habilitación.

Paralelamente, los médicos cirujanos que hayan obtenido su título profesional a partir del 19 de abril de 2009 deberán acreditar la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), para mantener vigente su habilitación.

La ley contempla una excepción para los médicos especialistas y subespecialistas certificados en el país por entidades autorizadas por el Ministerio de Salud, como la Corporación Nacional de Certificación de Especialistas Médicas (Conacem) u otros organismos acreditados. En dichos casos, podrán continuar emitiendo licencias médicas en caso de no haber rendido el Eunacom.

Operadores deberán bloquear a profesionales no habilitados

La Suseso instruyó a los operadores de licencias médicas electrónicas, las empresas Imed y Medipass, para efectuar medidas informativas y de control. Entre las medidas, está que los sistemas deberán alertar a los profesionales que quedarán inhabilitados por no cumplir con los requisitos que dispone la ley.

En tanto, desde este domingo 24 de mayo los operadores deberán impedir la emisión de licencias médicas por parte de aquellos profesionales que no cumplan con lo requerido.