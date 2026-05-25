VIDEO. Leyenda de Coquimbo Unido que confesó pensamientos suicidas visitó al plantel en Uruguay: emotivo momento
En la previa del duelo ante Nacional por Copa Libertadores, Matías Cano, dos veces campeón de la Primera B con los “Piratas”, se acercó a saludar al equipo y fue recibido afectuosamente por Diego Sánchez y cientos de hinchas aurinegros.
Este martes, Coquimbo Unido cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores visitando a Nacional, en un duelo donde el elenco chileno ya no se juega la clasificación tras asegurarla en la jornada anterior.
Ya instalados en Uruguay a la espera del compromiso, el plantel “Pirata” recibió la visita de Matías Cano, histórico referente del club, quien hace algunas semanas reveló el delicado momento personal que atravesó y que poco a poco ha logrado superar.
“Quiero comentarles que por primera vez en la vida tuve pensamientos suicidas, con ganas de ponerle fin a todo”, confesó en abril el arquero, campeón de la Primera B en dos ocasiones junto al cuadro aurinegro.
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Ahora, más tranquilo, el excapitán de Coquimbo Unido llegó hasta el hotel donde se hospeda el plantel y participó del último “hotelazo” junto a los hinchas previo al duelo frente al “Bolso”.
Imágenes de Cuarta Región Informa captaron el emotivo momento en que Diego Sánchez se acercó para entregarle una camiseta y darle un fuerte abrazo, mientras de fondo los fanáticos cantaban: “Cano querido, los del ‘hueso’ jamás te olvidarán”.
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