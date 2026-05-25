Este martes, Coquimbo Unido cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores visitando a Nacional, en un duelo donde el elenco chileno ya no se juega la clasificación tras asegurarla en la jornada anterior.

Ya instalados en Uruguay a la espera del compromiso, el plantel “Pirata” recibió la visita de Matías Cano, histórico referente del club, quien hace algunas semanas reveló el delicado momento personal que atravesó y que poco a poco ha logrado superar.

“Quiero comentarles que por primera vez en la vida tuve pensamientos suicidas, con ganas de ponerle fin a todo”, confesó en abril el arquero, campeón de la Primera B en dos ocasiones junto al cuadro aurinegro.

Ahora, más tranquilo, el excapitán de Coquimbo Unido llegó hasta el hotel donde se hospeda el plantel y participó del último “hotelazo” junto a los hinchas previo al duelo frente al “Bolso”.

Imágenes de Cuarta Región Informa captaron el emotivo momento en que Diego Sánchez se acercó para entregarle una camiseta y darle un fuerte abrazo, mientras de fondo los fanáticos cantaban: “Cano querido, los del ‘hueso’ jamás te olvidarán”.