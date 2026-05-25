;

VIDEO. Leyenda de Coquimbo Unido que confesó pensamientos suicidas visitó al plantel en Uruguay: emotivo momento

En la previa del duelo ante Nacional por Copa Libertadores, Matías Cano, dos veces campeón de la Primera B con los “Piratas”, se acercó a saludar al equipo y fue recibido afectuosamente por Diego Sánchez y cientos de hinchas aurinegros.

Javier Catalán

Captura: @cuartaregioninforma

Captura: @cuartaregioninforma

Este martes, Coquimbo Unido cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores visitando a Nacional, en un duelo donde el elenco chileno ya no se juega la clasificación tras asegurarla en la jornada anterior.

Ya instalados en Uruguay a la espera del compromiso, el plantel “Pirata” recibió la visita de Matías Cano, histórico referente del club, quien hace algunas semanas reveló el delicado momento personal que atravesó y que poco a poco ha logrado superar.

Quiero comentarles que por primera vez en la vida tuve pensamientos suicidas, con ganas de ponerle fin a todo”, confesó en abril el arquero, campeón de la Primera B en dos ocasiones junto al cuadro aurinegro.

Revisa también:

ADN

Ahora, más tranquilo, el excapitán de Coquimbo Unido llegó hasta el hotel donde se hospeda el plantel y participó del último “hotelazo” junto a los hinchas previo al duelo frente al “Bolso”.

Imágenes de Cuarta Región Informa captaron el emotivo momento en que Diego Sánchez se acercó para entregarle una camiseta y darle un fuerte abrazo, mientras de fondo los fanáticos cantaban: “Cano querido, los del ‘hueso’ jamás te olvidarán”.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad