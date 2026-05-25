Píldora pasó la fase 3: qué se sabe del fármaco que promete controlar la apnea del sueño y los ronquidos

¿Despiertas a las 3 de la mañana y no sabes por qué? Esta es la razón que entrega la ciencia / Tero Vesalainen

El tratamiento para la apnea obstructiva del sueño está a las puertas de un vuelco histórico. Casi mil millones de personas a nivel global sufren las consecuencias de este trastorno, caracterizado por el bloqueo repetido de la respiración durante la noche, lo que no solo deteriora su descanso provocando ronquidos, dolores de cabeza y cansancio diurno, sino que a largo plazo acarrea graves repercusiones en el sistema cardiovascular y la función cerebral.

Hasta ahora, la terapia estándar y más efectiva ha sido el uso de la máquina CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias). Sin embargo, este dispositivo dista de ser cómodo o portátil, lo que genera que una vasta cantidad de pacientes abandone las mascarillas o reciba un tratamiento insuficiente. Ante este escenario, un exitoso ensayo clínico de fase 3 publicado en la revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ha demostrado la alta eficacia de AD109, una píldora oral de toma nocturna que promete liberar a los pacientes de las ataduras de los compresores de aire.

Los números del éxito: Adiós a la asfixia en un 44%

El estudio, liderado por el doctor Patrick John Strollo del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, reclutó a 646 pacientes en Estados Unidos y Canadá que padecían desde apnea leve a grave y que rechazaban el uso del CPAP. En un diseño aleatorio de doble ciego, una parte de los participantes consumió el fármaco AD109 y otra un placebo durante un periodo de 26 semanas.

Para medir el impacto de la píldora, los científicos utilizaron el Índice de Apnea-Hipopnea (IAH), el estándar médico que contabiliza el promedio de pausas respiratorias (apneas) y reducciones de oxígeno (hipopneas) por hora de sueño. Los resultados fueron contundentes:

Reducción del IAH: Los pacientes que consumieron AD109 registraron una disminución del 44% en sus índices de colapso respiratorio , frente a una caída marginal del 18% en el grupo placebo.

Los pacientes que consumieron AD109 registraron una , frente a una caída marginal del 18% en el grupo placebo. Cambio de gravedad: Hacia la semana 26, el 42% de los participantes avanzó hacia una categoría de menor gravedad de la enfermedad.

Hacia la semana 26, el de la enfermedad. Cura total: Sorpresivamente, casi el 18% de los pacientes dejó de experimentar apnea del sueño por completo .

Sorpresivamente, casi el . Efectos secundarios: El fármaco mostró una alta seguridad, reportando solo síntomas leves y previsibles como sequedad bucal, náuseas menores e insomnio transitorio.

El mecanismo cerebral: ¿Cómo funciona la píldora?

El secreto de AD109 radica en una ingeniosa combinación de dos compuestos farmacéuticos preexistentes: la aroxibutinina (que mitiga la activación del sistema parasimpático) y la atomoxetina (un medicamento ampliamente prescrito para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad - TDAH).

La acción conjunta de estas sustancias fue diseñada para contrarrestar de forma directa la caída de la estimulación noradrenérgica excitatoria y la inhibición muscarínica que ocurren de forma natural durante la fase de sueño profundo o REM, afectando específicamente al núcleo motor del nervio hipogloso. En términos sencillos, la pastilla actúa como un interruptor neuromuscular que impide que el cerebro relaje en exceso los músculos de las vías respiratorias superiores, manteniéndolas tensas y abiertas de forma automática mientras la persona descansa.

Frente a la solidez de los datos clínicos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) decidió acelerar el proceso de evaluación y aprobación regulatoria del AD109, previéndose su luz verde definitiva y posterior distribución comercial para el año 2027. Si bien el mercado científico explora paralelamente otras alternativas —como la reutilización de antiepilépticos, fármacos GLP-1 para apneas ligadas a la obesidad, e incluso la implantación experimental de electrodos en la lengua—, la opción de una píldora diaria se consolida como la solución más cómoda, económica y masificable para devolverle la salud y el silencio a las noches de millones de hogares.