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VIDEO. Golpe para Unión Española en la B: termina su racha triunfal y pierde la chance de acercarse a los punteros

Los “hispanos” cayeron por 3-1 en su visita a Deportes Copiapó y ahora deberán afrontar una verdadera “final” por el ascenso directo frente a Santiago Wanderers.

Javier Catalán

Foto: @ueoficial

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Este lunes se cerró la fecha 13 de la Primera B con un duelo en el que Unión Española desaprovechó la oportunidad de acercarse a Santiago Wanderers en la cima de la tabla, considerando que ambos equipos se enfrentarán en la próxima jornada.

Los “hispanos” cayeron por 3-1 en su visita a Deportes Copiapó, poniendo fin a una racha de cuatro victorias consecutivas y siete partidos sin conocer la derrota.

En un primer tiempo para el olvido, los dirigidos por Ronald Fuentes quedaron rápidamente en desventaja gracias al doblete de Francisco Spoz (5’ y 31’), quien aprovechó las desconcentraciones defensivas del cuadro rojo.

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Aunque Andrés Vilches descontó a los 37 minutos para poner el 2-1 parcial, Lautaro Palacios (39’) respondió inmediatamente y, a la jugada siguiente , volvió a ampliar la ventaja local para sentenciar el 3-1 definitivo.

El resultado dejó un sabor amargo para Unión Española, que se mantiene con 20 puntos en la séptima posición, a cinco unidades de los líderes. En tanto, Deportes Copiapó escaló hasta el undécimo lugar con 18 puntos.

Ahora, los “hispanos” tendrán un desafío clave en su lucha por el ascenso directo, ya que en la próxima fecha deberán visitar a Santiago Wanderers en Valparaíso, uno de los tres equipos que comparten el liderato del campeonato.

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