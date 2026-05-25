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El partido de un equipo chileno en Copa Libertadores que irá gratis por TV abierta esta semana: cuándo es y a qué hora

El duelo válido por la sexta y última fecha de la fase de grupos del torneo continental será transmitido en vivo y gratis por Chilevisión.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / HECTOR VIVAS

Esta semana se disputará la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para fortuna de los hinchas en Chile, habrá un partido que será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión.

En concreto, la estación televisiva incorporará a su programación el encuentro entre Nacional y Coquimbo Unido, a disputarse en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

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El equipo de Hernán Caputto viaja a tierras uruguayas como líder exclusivo del Grupo B y con la clasificación a octavos de final ya asegurada. Aun así, intentará cerrar la fase de grupos en el primer lugar, en una campaña que ya es histórica para el conjunto de la Cuarta Región.

Los aurinegros dependen de sí mismos para terminar como líderes de su zona: solo una derrota en la capital charrúa, combinada con un triunfo de Deportes Tolima sobre Universitario en Perú, podría arrebatarles la cima, lo que obligaría a definir la posición por diferencia de goles.

En tanto, Nacional llega a este compromiso sin opciones matemáticas de avanzar a los octavos de final, luego de igualar en la jornada anterior frente a Universitario. De todas formas, el ‘Bolso’ intentará rescatar puntos ante el elenco chileno en busca del premio de consuelo: la clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora transmite Chilevisión el partido de Nacional vs. Coquimbo Unido?

El duelo entre Nacional y Coquimbo Unido está programado para este martes 26 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

¿Dónde y cómo ver gratis el partido entre Nacional y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?

El duelo en la capital uruguaya será transmitido en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, el sitio chilevision.cl, el YouTube de Chilevisión y la plataforma de streaming Pluto TV.

Asimismo, el encuentro podrá ser seguido en televisión pagada por la señal de ESPN 5 y la aplicación Disney+.

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