La Primera B sigue al rojo vivo: hay tres punteros y uno de ellos está invicto en la temporada
Santiago Wanderers, Cobreloa y San Marcos de Arica lideran el ascenso tras la disputa casi íntegra de la fecha 13.
La fecha 13 de la Primera B se completará este lunes con el partido entre Deportes Copiapó y Unión Española.
Sin embargo, la pelea por por el título está más que encendida, considerando que hay tres equipos igualados en la cima de la tabla.
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Cobreloa no pudo escaparse tras empatar con Deportes Recoleta y Santiago Wanderers le dio alcance luego de vencer al colista, Rangers.
A ellos se sumó San Marcos de Arica, que tras su desplazamiento más largo de la temporada fue hasta el Chinquihue para vencer 2-0 a Deportes Puerto Montt con goles de Boris Sagredo y Nahuel Donadell, alcanzando los 25 puntos de calameños y caturros
“Los Bravos del Morro” siguen ampliando su gran temporada, considerando que, tras ser goleados por Deportes Iquique en el primer partido del año, por Copa Chile, no han vuelto a perder.
De hecho, San Marcos de Arica es el único invicto que queda en la categoría, acumulando seis victorias y siete empates en 13 fechas, siendo además el elenco que menos goles ha recibido, con apenas 9 en contra.
La tabla de posiciones de la Primera B
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