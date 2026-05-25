La Primera B sigue al rojo vivo: hay tres punteros y uno de ellos está invicto en la temporada / Instagram @smdearica_oficial

La fecha 13 de la Primera B se completará este lunes con el partido entre Deportes Copiapó y Unión Española.

Sin embargo, la pelea por por el título está más que encendida, considerando que hay tres equipos igualados en la cima de la tabla.

Cobreloa no pudo escaparse tras empatar con Deportes Recoleta y Santiago Wanderers le dio alcance luego de vencer al colista, Rangers.

A ellos se sumó San Marcos de Arica, que tras su desplazamiento más largo de la temporada fue hasta el Chinquihue para vencer 2-0 a Deportes Puerto Montt con goles de Boris Sagredo y Nahuel Donadell, alcanzando los 25 puntos de calameños y caturros

🩵⚽🇨🇱💪 Los Bravos del Morro siguen sin conocer la derrota y pelean por el liderato



Revisa a continuación los goles y momentos destacados de la victoria de San Marcos de Arica sobre Deportes Puerto Montt en este #MatchdayDomingo, por la fecha 13 de la #LigaDeAscensoCaixun 2026.… pic.twitter.com/IFR3HVG00D — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 24, 2026

“Los Bravos del Morro” siguen ampliando su gran temporada, considerando que, tras ser goleados por Deportes Iquique en el primer partido del año, por Copa Chile, no han vuelto a perder.

De hecho, San Marcos de Arica es el único invicto que queda en la categoría, acumulando seis victorias y siete empates en 13 fechas, siendo además el elenco que menos goles ha recibido, con apenas 9 en contra.

La tabla de posiciones de la Primera B