;

La Primera B sigue al rojo vivo: hay tres punteros y uno de ellos está invicto en la temporada

Santiago Wanderers, Cobreloa y San Marcos de Arica lideran el ascenso tras la disputa casi íntegra de la fecha 13.

Carlos Madariaga

La Primera B sigue al rojo vivo: hay tres punteros y uno de ellos está invicto en la temporada

La Primera B sigue al rojo vivo: hay tres punteros y uno de ellos está invicto en la temporada / Instagram @smdearica_oficial

La fecha 13 de la Primera B se completará este lunes con el partido entre Deportes Copiapó y Unión Española.

Sin embargo, la pelea por por el título está más que encendida, considerando que hay tres equipos igualados en la cima de la tabla.

Revisa también:

ADN

Cobreloa no pudo escaparse tras empatar con Deportes Recoleta y Santiago Wanderers le dio alcance luego de vencer al colista, Rangers.

A ellos se sumó San Marcos de Arica, que tras su desplazamiento más largo de la temporada fue hasta el Chinquihue para vencer 2-0 a Deportes Puerto Montt con goles de Boris Sagredo y Nahuel Donadell, alcanzando los 25 puntos de calameños y caturros

“Los Bravos del Morro” siguen ampliando su gran temporada, considerando que, tras ser goleados por Deportes Iquique en el primer partido del año, por Copa Chile, no han vuelto a perder.

De hecho, San Marcos de Arica es el único invicto que queda en la categoría, acumulando seis victorias y siete empates en 13 fechas, siendo además el elenco que menos goles ha recibido, con apenas 9 en contra.

La tabla de posiciones de la Primera B

ADN

ANFP

Contenido patrocinado

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad