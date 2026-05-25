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Santiago registra la mañana más fría del año: zonas de la región Metropolitana marcaron hasta -1 grados

Según la Dirección Meteorológica de Chile, la capital anotó su temperatura más baja de 2026 durante la madrugada de este lunes.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Santiago registró durante la mañana de este lunes su temperatura más baja en lo que va del año, de acuerdo con datos de la Dirección Meteorológica de Chile.

La estación Quinta Normal marcó una mínima de 0,4 °C a las 06:48 horas, consolidando la jornada como la “mañana más fría del año” en la capital.

El frío también golpeó con fuerza a otros sectores de la Región Metropolitana. En Pudahuel, los termómetros bajaron hasta los -1,0 °C a las 05:58 horas, mientras que en Tobalaba la mínima llegó a 3,6 °C a las 03:01 horas.

Frío intenso en la Región Metropolitana

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El descenso térmico se sintió principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día, cuando muchas personas salieron rumbo a sus trabajos, colegios y actividades habituales

Las bajas temperaturas estuvieron asociadas a condiciones propias del otoño avanzado y a la presencia de aire frío en la zona central.

La jornada fría también coincide con días de mayor preocupación por la calidad del aire en la Región Metropolitana, debido al aumento del uso de calefacción y a las condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, luego de que las autoridades capitalinas decretaran la primera preemergencia ambiental del año.

Durante los próximos días, la evolución de las temperaturas seguirá bajo monitoreo, especialmente ante la posibilidad de nuevas mañanas frías en la capital y sectores interiores de la zona central.

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