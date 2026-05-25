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VIDEO. Two Door Cinema Club reacciona a inesperado vínculo de uno de sus éxitos con la TV chilena: “Ahora lo sabemos”

La banda reaccionó a un comentario de una fan chilena en TikTok y desató una ola de nostalgia entre miles de usuarios que crecieron escuchando “What You Know” cada mañana antes de ir al colegio.

Nelson Quiroz

Captura GETTY IMAGES

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La banda norirlandesa Two Door Cinema Club quedó sorprendida tras descubrir el inesperado vínculo emocional que su canción What You Know mantiene con toda una generación de chilenos.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial del grupo celebró en TikTok los 15 años del exitoso tema lanzado en 2010.

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GETTY IMAGES / Andrew Benge

En medio de miles de comentarios, una usuaria chilena escribió: “¿Saben que son como la banda sonora de la infancia de la mitad de la generación Z chilena????”.

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La respuesta de la banda no tardó en llegar. Con un breve pero significativo “we know now” (“ahora lo sabemos”), el grupo publicó un video reaccionando al fenómeno chileno y provocó una explosión de comentarios nostálgicos.

En pocas horas, el registro superó los cientos de respuestas de fanáticos nacionales que explicaron cómo What You Know se transformó en el soundtrack involuntario de las mañanas escolares en Chile, principalmente por su uso en el segmento de El Tiempo en Mega.

“Escuchar esto me transporta a mi cama a las 7 de la mañana preparándome para ir al colegio”, escribió un usuario. Otro comentó: “Sonidos de mi infancia con olor a mañana y leche caliente”.

La publicación también revivió referencias televisivas que marcaron a toda una generación. “Sabiai que ibai tarde cuando sonaba esa canción”, escribió un usuario, mientras otros recordaban las heladas mañanas rumbo al colegio y los desayunos frente al televisor.

Entre bromas, memes y relatos personales, miles de chilenos coincidieron en algo: What You Knok terminó convirtiéndose, sin que nadie lo planeara, en una especie de himno generacional no oficial en Chile. Y ahora, oficialmente, Two Door Cinema Club ya lo sabe.

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