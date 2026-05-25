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Informan cierre de tienda de muebles en Chile: hay hasta 80% de descuento en remate final

“Casi 10 años de diseño merecen un cierre legendario”, afirmaron en las redes sociales.

Javier Méndez

Informan cierre de tienda de muebles en Chile: hay hasta 80% de descuento en remate final

Este mes se anunció el cierre definitivo de una reconocida tienda de mobiliario con 10 años de historia a su espalda.

Todo se trata de Asimétrika, un espacio que ofrece “productos modernos con diseño original, de alta calidad y a un precio justo”.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales, donde precisaron que durante las últimas jornadas de funcionamiento existirá una liquidación final con hasta un 80% de descuento.

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Dentro del catálogo aparecen productos con precios rebajados como sofás, poltronas, sitiales, banquetas, pisos, poufs, sillas, mesas, un conjunto de comedor, arrimos, cojines y hasta cuadros.

Todo tiene un final, y el nuestro ha llegado. Estamos realizando el cierre definitivo de nuestra tienda y queremos que tú seas quien se lleve las últimas piezas de nuestras colecciones a precios de liquidación absoluta”, escribieron desde el espacio en un post de Instagram.

“Es tu última oportunidad para quedarte con ese diseño que tanto te gustó, ahora por una fracción de su valor original. Estamos liquidando todo el stock y las unidades son extremadamente limitadas; lo que se vende, no vuelve”, siguieron.

Asimétrika tiene un showroom en Av. Til Til #2640, bodega N2B, Macul y también se puede comprar online en el sitio web oficial www.asimetrika.cl.

Originalmente, en 2016, el espacio partió ofreciendo un pequeño mix de sillas y mesas. “Llegamos al mercado para cubrir una demanda para la cual no existía ninguna oferta”, explicaron en su web.

Pocos meses después alcanzamos una gran aceptación en el publico, quienes inmediatamente nos apreciaron no solo por nuestros productos, sino que también por el servicio de excelencia que brindamos”, detallaron.

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