Oposición desiste de interpelación tras salida de Steinert del ministerio de Seguridad
Los diputados impulsores bajaron la acción fiscalizadora al considerarla una “señal republicana”, aunque advirtieron que el nuevo titular de Seguridad llega al cargo sin experiencia en el área.
Tras una reunión clave entre los diputados que articularon la ofensiva fiscalizadora, el bloque de oposición en la Cámara Baja resolvió finalmente desistir de la interpelación en contra del Ministerio de Seguridad Pública.
Los legisladores concluyeron que carecía de sentido político proseguir con la acción tras la salida de la exfiscal Trinidad Steinert, removida el martes en el primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast.
Si bien la Constitución Política establece que la citación a dar cuenta ante el Congreso se dirige formalmente al ministro que ostenta la cartera,sin distinguir la identidad de la persona, la centroizquierda calificó como una “señal republicana” congelar el proceso.
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Con esto, buscan otorgar una ventana de trabajo técnico al recién asumido secretario de Estado, Martín Arrau, pese a mantener profundos reparos sobre sus competencias para el cargo.
La trastienda de la caída: El factor PDI y el fantasma de la Contraloría
La suspensión de la herramienta fiscalizadora, que obliga a un ministro a asistir al hemiciclo para responder un cuestionario cerrado sobre su gestión, dejó al descubierto los flancos que sepultaron los 68 días de Steinert en el Gobierno. Fuentes parlamentarias confirmaron que su permanencia era insostenible debido a dos puntos críticos:
- El flanco en las policías: Steinert era severamente cuestionada por haber forzado la salida de la exsubdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), una funcionaria con excelente evaluación interna, asegura La Tercera. Trascendió que la remoción se debió a diferencias personales, luego de que la jefa policial se opusiera a trasladar a un funcionario de la PDI cercano a la exministra. Con su salida, el Ejecutivo buscó adelantarse a un inminente e inevitable informe crítico de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez.
- La falta de un diseño técnico: El segundo detonante fue su polémica presentación ante la Cámara Baja, donde cuestionó abiertamente que los diputados le exigieran un plan contra el delito. Esto fue interpretado transversalmente como una señal de improvisación inaceptable en una administración que instaló la seguridad como su principal promesa de campaña.
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