¿Vendiste por Instagram? Estas son las transferencias que ahora está revisando el SII

Cada vez son más las personas que venden productos o servicios a través de Instagram, Marketplace o WhatsApp, recibiendo los pagos directamente en sus cuentas bancarias.

En medio de este fenómeno, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha reforzado sus mecanismos para detectar actividades comerciales que podrían no estar siendo declaradas.

La situación ha generado dudas entre quienes reciben transferencias de forma frecuente. ¿Existe un límite? ¿Se puede ser fiscalizado por vender en redes sociales?

Según explica Esteban Larrondo, abogado experto en temas tributarios y socio de MYL Consultores, lo importante es entender que “la ley no prohíbe recibir transferencias, pero sí permite al SII detectar actividades comerciales informales”.

“La gente cree que existe una multa automática por recibir muchas transferencias y eso no es así. Lo que ocurre es que los bancos deben informar ciertos movimientos al SII para que pueda revisar si existe una actividad económica no declarada”, explica.

La normativa establece que las instituciones financieras deben reportar cuando una persona recibe 50 o más transferencias de distintos remitentes en un mismo día, semana o mes, o 100 o más en un semestre, sostiene Larrondo.

“No están buscando perseguir transferencias familiares”

El abogado aclara que esta medida está enfocada principalmente en quienes realizan ventas de manera habitual, reciben pagos recurrentes o desarrollan actividades comerciales sin emitir boletas ni declarar impuestos.

Además, asegura que el secreto bancario no se revela y que lo que informa el banco al SII es cuando se supera determinado número de transacciones.

Lo que sí, hoy el SII tiene mayores herramientas para cruzar información bancaria, boletas electrónicas, movimientos comerciales y declaraciones de impuestos.

Eso sí, aclara que no todas las transferencias generan problemas. “No están buscando perseguir transferencias familiares, rifas solidarias, colectas o pagos entre amigos. El foco está puesto en actividades comerciales permanentes”, agrega.

Otro punto importante es que la ley no se fija únicamente en los montos. Incluso transferencias pequeñas, pero frecuentes y constantes, podrían llamar la atención si reflejan un comportamiento comercial.

“Muchas personas creen que porque venden poco no necesitan formalizarse. Pero si existe habitualidad y ánimo de lucro, igualmente existen obligaciones tributarias”, advierte.

¿Qué ocurre si el SII detecta inconsistencias?

Según Larrondo, el organismo podría solicitar antecedentes, revisar movimientos, exigir regularización e incluso aplicar multas o cobros de impuestos si determina que hubo ingresos no declarados.

“El consejo es simple: si una persona vende de forma frecuente, aunque sea por redes sociales, lo recomendable es formalizar la actividad para evitar problemas futuros”, concluye.