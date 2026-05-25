Camila Vallejo arremete contra el Ejecutivo: “El Gobierno de Kast por fin dice cual es su Plan de Seguridad, el Plan del Gobierno de Boric”

El reciente anuncio del ministro de Seguridad, Martín Arrau, respecto a que la actual administración no diseñará una nueva estrategia global y operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública heredada del periodo anterior, desató inmediatas y duras reacciones en la oposición.

La exvocera del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, utilizó sus plataformas de redes sociales para lanzar una severa crítica contra el diseño programático de La Moneda, acusando una falta absoluta de propuestas originales en el área que fue el eje de la campaña oficialista.

Para la exministra de la Secretaría General de Gobierno, el debut de Arrau en el comité policial dejó en evidencia que las promesas estructurales del oficialismo carecían de un sustento técnico real, apoyándose ahora de forma tardía en la institucionalidad construida por la centroizquierda.

El descargo contra la “Mano Dura” de campaña

A través de una publicación directa, Vallejo ironizó con el giro estratégico adoptado por el biministro Martín Arrau y el Presidente José Antonio Kast, tildando la situación como una demostración de debilidad política.

“El Gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric. Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio. Prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran eslóganes de campaña”, fustigó la exautoridad.

La exvocera apuntó a que el discurso punitivo y las ofertas de control delictual del actual Mandatario funcionaron únicamente como herramientas electorales, quedando neutralizadas al momento de asumir la conducción real de las policías y las fronteras.

El Gobierno de Kast por fin dice cual es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric🙄.

Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio. Prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran slogan de campaña.… pic.twitter.com/wMA6KMiyQc — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) May 25, 2026

Vínculo con la agenda económica y recortes sociales

La crítica de la exsecretaria de Estado fue más allá de los límites de la seguridad pública, conectando la supuesta improvisación de la cartera con el actual debate de la megarreforma tributaria y la denominada Ley Miscelánea que se tramita en el Congreso.

“La verdadera prioridad de este Gobierno no es la seguridad de las familias chilenas, sino su agenda ideológica; amarrar un modelo económico por un cuarto de siglo, recortando gasto social y aumentando las ganancias de unos pocos", ceró la exautoridad.