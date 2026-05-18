“Pensé que no importaba tanto”: Valencia explica su ausencia en partidos del plantel femenino de Deportes Temuco y desata la furia de la ANJUFF / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Esteban Valencia tuvo que salir este fin de semana a dar explicaciones en torno a su situación personal dirigiendo al plantel femenino de Deportes Temuco.

El exvolante se ausentó de los últimos tres encuentros como visitante por desarrollar labores en una iglesia de la ciudad, cuestión que generó críticas, considerando que, además, el equipo no levanta cabeza.

Tras la derrota del domingo ante Huachipato, resultado que los tiene penúltimos en el Campeonato Nacional Femenino, el “Huevito” defendió su particular actuar al mando del elenco sureño.

“No me mando solo, esto se consensuó con la dirigencia. No voy a abandonar al club”, partió diciendo en declaraciones reproducidas por Novena Pasión.

“Lo vamos a ir solucionando. Valoro la importancia que se le da a mi al femenino, pensé que no importaba tanto, pero veo que hay una preocupación, me parece extraordinario”, dijo Esteban Valencia.

La molestia en la ANJUFF

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Profesional no ocultó su incomodidad ante las declaraciones del entrenador de Deportes Temuco.

“Cuando un director técnico declara públicamente que pensó que no importaba tanto no estar presente en los partidos, lo que transmite es una señal muy preocupante sobre el valor que todavía algunos espacios le asignan al fútbol femenino. Las jugadoras merecen respeto, profesionalismo y condiciones serias para desarrollar su trabajo”, señaló Javiera Moreno, presidenta de ANJUF.

De hecho, apuntaron a que la intermitencia en la gestión de Esteban Valencia se suma a otros antecedentes, como citaciones en horarios que dificultan el descanso adecuado de las futbolistas previo a la competencia.

“El problema no es solo una ausencia puntual. Aquí hay señales de una forma de gestión que demuestra falta de planificación y poca consideración hacia las jugadoras. Son situaciones que terminan impactando directamente en sus condiciones laborales y deportivas”, agregó la mandamás del sindicato de futbolistas en Chile, quien anunció que oficiarán a las autoridades respecto de las razones por las cuales Esteban Valencia justificó su ausencia, considerando que las bases del torneo contempla solo excepciones por “fuerza mayor o caso fortuito”.