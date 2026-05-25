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VIDEO. Diputado Francisco Orrego enciende debate tras frase sobre Codelco: “Tengo el sueño húmedo de privatizarlo”

El diputado defendió esta postura durante su aparición en “Sin Filtros”.

Felipe Romo

Diputado Francisco Orrego enciende debate tras frase sobre Codelco: “Tengo el sueño húmedo de privatizarlo”

Codelco ha estado en el ojo público en los últimos días por la polémica luego de que más de 6.000 trabajadores y ejecutivos deban restituir bonos asociados al cumplimiento de metas de producción de 2025.

Esto llevó a la salida de su presidente Máximo Pacheco, quien mediante una carta enviada a su sucesor Eduardo Fontaine presentó su renuncia.

En este contexto se orientó el debate del último capítulo de “Sin Filtros”, donde se expusieron posturas acerca de una privatización de Codelco. Ante esto, el diputado del Distrito 10 de la región Metropolitana Francisco Orrego encendió los ánimos con una bullada declaración.

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Si Codelco fuera una empresa privada estaría quebrada, así de simple. Codelco no sirve, no funciona y es ineficiente. Me encanta el discurso romántico del panel del frente de socialismo real del centenalismo económico es el sueldo de Chile”, comenzó diciendo.

Orrego continuó diciendo que la empresa minera “mete 1.700 millones de pesos al presupuesto de la nación, mientras que las privadas 4.800″.

El diputado remarcó la deuda de Codelco alcanza “24.500 millones de dólares”, algo que correspondería a un cuarto del presupuesto de Chile: “Hoy todos los chilenos estamos endeudados”, comentó.

Tengo un sueño húmedo con privatizar Codelco diario. Todos los días sueño con privatizarlo, ¿Sabes cuál es mi otro sueño húmedo? terminar con las listas de espera, que se construyan casas“, cerró.

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