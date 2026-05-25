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Oriana Marzoli se sincera tras su quiebre con Facundo González: “Lo echo de menos, pero...”

La conocida pareja comunicó su separación tras casi dos años de relación.

Felipe Romo

Oriana Marzoli se sincera tras su quiebre con Facundo González: “Lo echo de menos, pero...”

Oriana Marzoli y Facundo González pusieron fin a su relación amorosa tras casi dos años juntos. Esto fue comunicado por el actor argentino mediante sus redes sociales.

Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori (Marzoli). Cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor”, fue el mensaje que publicó en sus historias en Instagram.

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Esto generó diversas reacciones en redes sociales, sin embargo los protagonistas no tardaron en dar su versión.

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La influencer española estuvo presente en la alfombra roja del show “Lola Lolita Land”, donde fue consultada por el quiebre con González.

La realidad es que este tema me da un poco de pena, porque obviamente lo hecho de menos quieras o no”, comenzó diciendo Marzoli. Sin embargo agregó que a pesar de que esto le “genera bajones, se mantiene realista porque había mucha distancia entre ellos”.

Esto despertó teorías entre sus seguidores acerca de un posible ingreso al reality “Volverías con tu ex 2″ que se encuentra en el armado de sus participantes. Esto se suma al mensaje que dejó la influencer sobre un posible regreso a Chile con un “nos veremos pronto”.

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