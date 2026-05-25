;

Gino Costa indignado tras desubicada broma de entrevistado: replicó sin filtro y lo mandó a hacerse cargo de su hijo

El notero de “Contigo en la mañana” perdió la paciencia con un hombre que se hizo el chistoso durante un despacho en vivo.

Javier Méndez

Gino Costa indignado tras desubicada broma de entrevistado: replicó sin filtro y lo mandó a hacerse cargo de su hijo

Un inesperado momento se vivió en Contigo en la mañana durante un despacho en Maipú, cuando Gino Costa entrevistó a un vecino que se dirigía a su trabajo y la conversación terminó en un incómodo cruce al aire.

En un comienzo, el hombre aprovechó la presencia del móvil, justo afuera de una estación del Metro, para enviar saludos a su familia.

Un saludo a mi esposa, a mi hija (...) La mejor mujer que me tocó y una linda hija. Me siento muy orgulloso de las dos mujeres que tengo”, dijo frente a la cámara, en un tono que parecía cordial.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando también mencionó a un hijo con el que, según reconoció, casi no tiene contacto. Según él, todo se debe a “motivos de trabajo”.

Fue ahí cuando el reportero madrugador quiso profundizar sobre ese vínculo y le preguntó directamente por el origen del distanciamiento. El entrevistado no esquivó la consulta y admitió: “Sí, mi culpa, yo fui un padre ausente”.

Revisa también:

ADN

El comentario que molestó a Gino Costa en Contigo en la mañana

Tras esa confesión, el notero reaccionó con dureza. “Tiene que asumir sus responsabilidades, porque ese tipo de hombres a nosotros no nos gustan”, le respondió, cuestionando su rol como padre.

Fue en ese instante cuando el vecino lanzó una frase que cambió completamente el tono del momento. “A mí tampoco me gustan los hombres”, contestó entre risas.

La respuesta no cayó nada de bien en Costa, quien se mostró molesto. “No, si sé que no le gustan los hombres, me quedó claro, pero ese tipo de hombres, que no son buenos padres, esos no nos gustan. No me venga a cambiar el tema, porque el que se portó mal fue usted, no yo”, le dijo sin filtro.

Lejos de frenar, el hombre intentó seguir enviando saludos a más personas, incluidos sus compañeros y a su amigo “Rambo”, un “musculoso”. Pero, el periodista optó por cerrar la conversación poco después.

“Mucho saludo. Mejor ocupe este tiempo en afiatarse con su hijo que lo había dejado botado. Ya, chao, pescao”, remató Costa, dando por terminado el intercambio.

“Muy bien, Gino”, lo apoyó Andrea Arístegui desde el estudio.

ADN

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad