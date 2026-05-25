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VIDEO. “No quise arriesgar más”: renunció al Team Chile para competir en los Juegos Olímpicos del Dopaje y no pudo completar su actuación por una lesión

Arley Méndez apenas compitió en una de las dos categorías, lejos de siquiera superar su mejor registro personal.

Carlos Madariaga

“No quise arriesgar más”: renunció al Team Chile para competir en los Juegos Olímpicos del Dopaje y no pudo completar su actuación por una lesión

“No quise arriesgar más”: renunció al Team Chile para competir en los Juegos Olímpicos del Dopaje y no pudo completar su actuación por una lesión / ERNESTO BENAVIDES

En enero, Arley Méndez sorprendió al mundo del deporte cuando, tras ganar una medalla en el Mundial de halterofilia el año pasado, renunció al Team Chile.

Todo con tal de ser parte de los Enhanced Games, los denominados “Juegos Olímpicos del Dopaje”, donde los organizadores incentivan el uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.

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El cubano nacionalizado chileno desistió de seguir percibiendo cualquier tipo de beca estatal al estar dispuesto a consumir elementos vedados del alto rendimiento en pos de un suculento premio en dinero: 250 mil dólares por ganar la prueba y un bono de 250 mil dólares por batir el récord mundial.

Sin embargo, Arley Méndez no estuvo ni siquiera cerca de su mejor registro personal, aún estando dopado, pues en el arranque de la categoría 88 kilos levantó 155 kilos y no volvió a salir a la pista, quedando lejos de su récord, 176 kilos.

Por una lesión, el nacional no apareció en el resto del arranque y tampoco en el envión, dejando en nada el hecho de haber igualado, en la previa a los Enhanced Games, los 182 kilos que tiene como récord mundial, legal, el egipcio Abdelrahman Mohamed Younes Elsayed.

“Venía en muy buena forma, estaba capacitado, pero sufrí una lesión el domingo pasado. No ajusté bien la carga y se me giraron los dedos, estuve con las manos inflamadas. Pude mejorar, no tengo tanto dolor, pero no pude mejorar la fuerza de agarre con la hiperextensión. No quise arriesgar más, no tenía suficiente fuerza. Le pido disculpas a la gente”, remarcó Arley Méndez en un mensaje en sus redes sociales.

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