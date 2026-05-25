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VIDEO. “Estás con hálito alcohólico”: tenso encontrón entre Carabineros y equipo de TVN se toma transmisión en vivo tras robo a policía

El periodista Fabián Collado acusó que un funcionario policial increpó sin justificación al camarógrafo del canal.

Nelson Quiroz

CAPTURAS TVN

CAPTURAS TVN

Momentos de alta tensión se vivieron este lunes durante una transmisión en vivo de TVN en pleno centro de Santiago, luego de un confuso altercado entre funcionarios de Carabineros de Chile y el equipo periodístico que cubría un procedimiento policial derivado de un asalto a un carabinero.

El incidente ocurrió mientras el periodista Fabián Collado reportaba sobre un robo que afectó a un teniente de la policía en las cercanías del Portal Edwards.

En medio del despacho, un funcionario de Carabineros increpó al camarógrafo de la estación televisiva, acusándolo de mantener “aliento alcohólico”, situación que generó desconcierto tanto en el equipo en terreno como en el estudio.

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“Me dice que estoy con aliento alcohólico”, se escuchó decir al camarógrafo durante la transmisión, mientras desde el panel calificaban el momento como “confuso” y “sumamente agitado”.

Posteriormente, el propio Collado denunció en vivo que un cabo de Carabineros “se fue en contra de nuestro camarógrafo sin ninguna justificación, inventando incluso delito alcohólico”. Pese al altercado, el reportero aseguró que el trabajador audiovisual se encontraba en buenas condiciones y continuó informando sobre el procedimiento policial.

Según los antecedentes entregados en el lugar, el hecho se originó cuando un teniente de Carabineros, que ya había terminado su turno, fue abordado por entre cuatro y cinco delincuentes armados. El funcionario utilizó su arma de servicio para repeler el ataque, efectuando varios disparos. Dos de los asaltantes resultaron heridos mientras intentaban huir por calle Esperanza y la Alameda.

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