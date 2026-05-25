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Carabinero de franco frustra presunto asalto en pleno centro de Santiago: dos sujetos quedan heridos a bala

El hecho ocurrió en Alameda con Esperanza. El tránsito fue interrumpido y se desplegó personal policial en la zona.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno Referencial

Agencia Uno Referencial / Sebastian Beltran Gaete

Un carabinero de franco habría frustrado un presunto asalto durante la tarde de este lunes en pleno centro de Santiago, en el sector de Alameda con calle Esperanza, a pocos metros del barrio Meiggs.

El hecho dejó a dos sujetos heridos a bala.

De acuerdo con información preliminar, el funcionario policial, que vestía de civil y se encontraba saliente de turno, habría sido abordado por dos personas en medio de un intento de robo con intimidación. En ese contexto, el carabinero utilizó su arma de servicio y dejó lesionados a los presuntos asaltantes.

Amplio operativo policial en Alameda con Esperanza

Tras los disparos, se desplegó un importante operativo de emergencia en el sector. En el lugar se observó presencia de Carabineros, patrullas montadas, personal del GOPE y equipos de Control del Orden Público, ante la posibilidad de disturbios en una zona de alta circulación peatonal y comercial.

El tránsito por Alameda fue interrumpido en las cercanías de calle Esperanza, mientras se realizaban las primeras diligencias y se resguardaba el sitio del suceso. También se reportó la presencia de ambulancias en distintos puntos del perímetro para atender a los dos heridos.

La investigación deberá establecer la dinámica exacta del hecho, si los sujetos portaban armas, cómo se produjo el enfrentamiento y en qué circunstancias el carabinero efectuó los disparos.

El procedimiento se desarrolla en un sector especialmente sensible del centro de Santiago, debido a la alta afluencia de personas, comercio ambulante y presencia policial habitual en las inmediaciones del barrio Meiggs.

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