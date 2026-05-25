Muere el reconocido actor de Netflix Stew McLean: investigan homicidio tras una semana desaparecido

El intérprete canadiense, conocido por “Virgin River” y “Arrow”, fue visto por última vez el 15 de mayo. Sus restos fueron encontrados en Lions Bay tras una intensa búsqueda.

Javier Méndez

Luto en el mundo del cine y la televisión. El actor canadiense Stewart “Stew” McLean, de 45 años, fue encontrado muerto tras una intensa búsqueda iniciada luego de que se reportara su desaparición.

En detalle, el artista visto por última vez el 15 de mayo en su casa de Lions Bay, cerca de Vancouver. El 18 de mayo fue declarado formalmente desaparecido, y la policía canadiense comenzó el día 19 a pedir ayuda a vecinos en su búsqueda.

Un día después, el 20 de mayo, los investigadores comenzaron a trabajar con la hipótesis de que McLean había sido víctima de un homicidio.

El Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (IHIT) confirmó que los investigadores trabajan para recopilar y analizar evidencia.

Las autoridades señalaron que por ahora consideran el hecho como un “incidente aislado”, aunque no han revelado sospechosos ni posibles móviles detrás del caso.

¿Quién era Stew McLean? El actor canadiense que fue encontrado muerto

McLean participó en la séptima temporada de Virgin River (Un lugar para soñar), estrenada en marzo de 2026 en Netflix, donde interpretó a un cliente habitual de bar. Ese fue su último trabajo acreditado antes de su desaparición

También tuvo apariciones en Arrow, Supernatural, Happy Face, Murder in a Small Town y The Killer Inside: The Ruth Finley Story. A la par, también ejerció como productos en ficciones de su país natal.

Su representante, Jodi Caplan de Lucas Talent Inc., despidió al actor señalando que “era dedicado, profesional, entusiasmado e infinitamente divertido”.

