FOTO. Reconocida figura televisiva inicia nueva etapa laboral y recibe especial bienvenida
El periodista fue anunciado a través de las cuentas oficiales de Chilevisión.
Este viernes 8 de mayo, Chilevisión anunció un nuevo movimiento en su programación al dar a conocer la incorporación de un nuevo rostro para Contigo en la mañana.
La señal televisiva anunció a Roberto Cox como nuevo rostro del matinal de Chilevisión a través de una publicación en Instagram.
“¡Bienvenido a tu casa!“, se puede leer en la publicación que celebró la llegada del periodista.
Cox se sumará a Contigo en la mañana a partir del lunes 25 de mayo donde compartirá pantalla con Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler.
