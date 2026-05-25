La UDI propone fusionar 10 ministerios: estas serían las cuatro “macrocarteras”

Luego de que el Presidente José Antonio Kast concretara su primer cambio de gabinete —el cual redujo el número de secretarios de Estado de 24 a 22—, la Unión Demócrata Independiente (UDI) decidió profundizar la discusión sobre el tamaño del aparato público. La directiva del partido aprovechó la actual coyuntura, donde ya operan tres biministros en el diseño de Gobierno (Claudio Alvarado en Interior y Segegob; Louis De Grange en Transportes y Obras Públicas; y Daniel Mas en Economía y Minería), para presentar un plan formal de reestructuración institucional.

La propuesta, liderada por el presidente de la tienda, Guillermo Ramírez, la jefa de la bancada de diputados, Flor Weisse, y el vicepresidente del partido, Edurado Cretton, busca fusionar un total de diez ministerios vigentes para convertirlos en solo cuatro grandes carteras, lo que permitiría rebajar la estructura general del Estado de 25 a 19 ministerios.

Los ministerios que se unirían en el diseño de la UDI

El corazón de la propuesta gremialista apunta a terminar con lo que califican como duplicidad de funciones y altos costos burocráticos. El rediseño se agrupa en las siguientes cuatro grandes unificaciones sectoriales:

1. Macrocartera de Educación, Ciencias y Cultura

Ministerios que se unen: Se propone fusionar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

2. Macrocartera de Interior y Coordinación Política

Ministerios que se unen: Se plantea unificar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

3. Macrocartera de Territorio y Vivienda

Ministerios que se unen: El plan contempla integrar bajo una misma administración el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el Ministerio de Bienes Nacionales.

4. Macrocartera de Recursos Sustentables y Energía

Ministerios que se unen: Se sugiere que el Ministerio de Minería haga lo propio integrándose de manera definitiva con el Ministerio de Energía.

Plan de Reducción Ministerial UDI (Mayo 2026) Ministerios actuales contemplados: 10 reparticiones independientes. Estructura propuesta: 4 macrocarteras integradas. Impacto total en el Gabinete: Reducción neta del Estado de 25 a 19 ministerios. Fecha objetivo para anuncio: Cuenta Pública del lunes 1 de junio.

Modernización eficiente y llamado a la Cuenta Pública

A través de un manifiesto público, los líderes de la UDI recalcaron que la iniciativa no responde a un capricho de austeridad ciega, sino a una necesidad urgente de elevar la capacidad de gestión del aparato fiscal en directo beneficio de las familias chilenas. “No se trata de reducir por reducir, sino que de garantizar que el Estado esté verdaderamente al servicio de todas las personas. Lo que estamos planteando es avanzar en la integración de ministerios que hoy cumplen funciones complementarias o que, incluso, presentan duplicidad de tareas”, manifestaron los parlamentarios.

Hacia el cierre de su presentación, Ramírez, Weisse y Cretton reforzaron formalmente su llamado al Presidente José Antonio Kast para que recoja este mapa de fusiones estructurales y lo incorpore dentro de los anuncios oficiales de su primera Cuenta Pública, la cual se desarrollará ante el Congreso Pleno el próximo lunes 1 de junio.