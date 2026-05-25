Ex fiscal detenido por ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio queda en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz, luego de ser imputado por el delito de tráfico de drogas.

El abogado fue detenido el pasado domingo mientras intentaba acceder al recinto penitenciario de la comuna con diversas dosis de droga ocultas en su ropa.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la audiencia de formalización efectuada este lunes, el otrora persecutor concurrió al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio con la intención de entrevistarse con cinco internos, quienes se encuentran distribuidos en tres módulos diferentes del penal.

Sin embargo, durante las revisiones de seguridad previas al ingreso, el personal institucional detectó las sustancias ilícitas que pretendía ingresar.

El desglose de los elementos decomisados determinó que portaba un envoltorio principal que contenía 48 bolsas con un neto de 156,32 gramos de cocaína base, sumado a otras 10 dosis que arrojaron 43,96 gramos de clorhidrato de cocaína.

Asimismo, en la inspección se halló un contenedor adicional con 2,58 gramos de cocaína y una botella de licor.

Tras el término de la instancia judicial, el fiscal jefe, Guillermo Arriaza, aportó antecedentes sobre el presente laboral del imputado, señalando que este se estaría desempeñando como defensor privado en diversas causas “tanto de connotación nacional como también causas locales o de tráfico de drogas”.

Respecto al modus operandi empleado para burlar los controles del recinto carcelario, el persecutor de Tarapacá especificó los siguientes detalles: “La droga la llevaba a escondidas, oculta entre sus vestimentas”.

Debate por la medida cautelar

Durante el desarrollo de la comparecencia, la defensa de Díaz intentó desestimar la reclusión carcelaria temporal solicitada por el organismo de justicia.

Los argumentos de los defensores se enfocaron de forma prioritaria en condiciones físicas y psíquicas adversas que aquejarían al abogado, asegurando que su estado de salud general era precario.

Pese a los alegatos, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa y se alineó con la postura de la Fiscalía, validando el requerimiento de privación de libertad provisoria debido a la gravedad de los hechos cometidos.

“La magistrado el día de hoy estimó que aquello no disminuía de ninguna forma su responsabilidad ante el hecho, tratándose de un ciudadano que es defensor, que además iba a visitar internos y que además era conocido en la zona”, indicó Arriaza.

Finalmente, tras considerar que la libertad del exfiscal representa un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal de la Región de Tarapacá fijó un plazo de cierre de investigación de 120 días, periodo en el cual el imputado permanecerá bajo el régimen de prisión preventiva.