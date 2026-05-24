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FOTO. ¿Una señal? Club europeo saluda a la U por su aniversario con guiño a Alexis Sánchez

El Olympique de Marsella publicó un mensaje de cumpleaños para Universidad de Chile que ilusionó a todos los hinchas azules.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Quality Sport Images

La Universidad de Chile está celebrando este domingo su aniversario número 99 y han sido innumerables los saludos que han llegado desde distintas partes del mundo para el cuadro azul.

Una de las felicitaciones internacionales que recibieron en el CDA llegó desde Francia, ya que Olympique de Marsella utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a la U, aunque con un detalle que no pasó desapercibido.

¡Feliz aniversario U de Chile!”, escribieron en una publicación de Instagram. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que el posteo estaba acompañado por una imagen de Alexis Sánchez vistiendo la camiseta del club francés.

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Como era de esperar, los comentarios rápidamente se llenaron de reacciones de hinchas azules, algunos agradeciendo el gesto y otros sorprendidos por la elección de la fotografía, considerando que el “Niño Maravilla” jamás ha jugado por la U, más allá de declararse públicamente hincha del club.

Cabe destacar que Alexis Sánchez ya finalizó la temporada con el Sevilla y en junio terminará su contrato con el cuadro español, vínculo que no será renovado. Como jugador libre, en la Universidad de Chile se abre una posibilidad para intentar ficharlo.

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