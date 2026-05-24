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Paulo Díaz va por el título: horario y dónde ver en vivo la final del fútbol argentino entre River Plate y Belgrano

Este domingo, el fútbol trasandino definirá a su primer campeón de la temporada.

Javier Catalán

Getty Images

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Este domingo, la Liga Argentina conocerá a su primer campeón de la temporada con la disputa de la final del Torneo Apertura, donde un chileno irá en busca del título.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, River Plate, con Paulo Díaz, enfrentará a Belgrano de Córdoba, la gran sorpresa del campeonato.

El cuadro “millonario” alcanzó la final tras dejar en el camino a San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central, aunque el ex Palestino no ha tenido demasiado protagonismo en la fase final del torneo.

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Por su parte, Belgrano eliminó a Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors, y ahora buscará conquistar el primer título de Primera División de su historia.

¿Cuándo y a qué hora juegan River Plate vs. Belgrano?

La final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano se disputará este domingo 24 de mayo desde las 14:30 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo la final del Torneo Apertura?

Por televisión, el partido será transmitido por ESPN, mientras que vía streaming podrá verse a través de Disney+ Premium.

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