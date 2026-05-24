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FOTO. “Eres, junto a mis hijos, el amor de mi vida. Una mezcla de locura, pasión y sentimiento inigualable”

Con un apasionado mensaje en redes sociales, Marcelo Díaz celebró el aniversario número 99 de la Universidad de Chile.

Javier Catalán

FOTO: ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este domingo, la Universidad de Chile cumple 99 años de historia en una jornada especial, aunque sin la posibilidad de celebrarlo junto a sus hinchas en el estadio.

Han sido cientos las personas que han saludado al club en su aniversario, entre aficionados, exintegrantes de la institución y también figuras actuales del plantel profesional.

Uno de ellos fue Marcelo Díaz, actual capitán azul, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al club de sus amores.

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Eres verdaderamente, junto a mis hijos, el amor de mi vida, el amor más puro que se puede sentir, el amor más real que puede existir. Una mezcla de locura, pasión y sentimiento inigualable, inexplicable e inentendible”, escribió el volante en su cuenta de Instagram.

“Te amé, te amo y te amaré toda la vida. Te respeto y te respetaré más allá del horizonte. Feliz aniversario N°99, mi vida”, cerró Díaz.

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