Este domingo, la Universidad de Chile cumple 99 años de historia en una jornada especial, aunque sin la posibilidad de celebrarlo junto a sus hinchas en el estadio.

Han sido cientos las personas que han saludado al club en su aniversario, entre aficionados, exintegrantes de la institución y también figuras actuales del plantel profesional.

Uno de ellos fue Marcelo Díaz, actual capitán azul, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al club de sus amores.

“Eres verdaderamente, junto a mis hijos, el amor de mi vida, el amor más puro que se puede sentir, el amor más real que puede existir. Una mezcla de locura, pasión y sentimiento inigualable, inexplicable e inentendible”, escribió el volante en su cuenta de Instagram.

“Te amé, te amo y te amaré toda la vida. Te respeto y te respetaré más allá del horizonte. Feliz aniversario N°99, mi vida”, cerró Díaz.