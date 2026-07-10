Maule suma a Linares y Longaví bajo Alerta Roja por desborde: río Achibueno alcanzó nivel de riesgo

La emergencia por desbordes se amplía en la Región del Maule. Durante esta jornada, SENAPRED declaró Alerta Roja para las comunas de Linares y Longaví, luego de que el río Achibueno presentara un aumento en su caudal que eleva el riesgo para sectores cercanos al curso de agua.

La decisión fue adoptada tras el monitoreo realizado por la Dirección General de Aguas (DGA), cuya estación hidrométrica Río Achibueno en la Recova reportó un incremento significativo, llegando a “valores de umbral rojo”, condición que obliga a reforzar la respuesta preventiva y operativa en la zona.

Según informó el organismo, la medida se mantendrá vigente desde hoy hasta que las condiciones así lo ameriten, dependiendo de la evolución del caudal y de los eventuales efectos en la población.

La activación de la Alerta Roja permite movilizar equipos, maquinaria, personal técnico y recursos de emergencia para enfrentar posibles inundaciones, interrupciones de tránsito o afectación de viviendas.

Con esta declaración, Linares y Longaví se suman a Molina, comuna que también permanece bajo Alerta Roja por el mismo motivo. Así, ya son tres las comunas maulinas bajo este nivel de emergencia debido a desbordes asociados al aumento de caudales.