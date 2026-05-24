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Así se jugará la Premier League 2026-2027: campeón, clasificados a Europa, ascensos y descensos

Este domingo se disputó la última fecha del torneo en la temporada, con definiciones de infarto hasta el último minuto.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / John Walton - PA Images

Este domingo se disputó la última fecha de la Premier League. Ahora, quienes deban participar en el Mundial 2026 se integrarán a sus selecciones, mientras que otros iniciarán sus vacaciones. Lo cierto es que ya quedó completamente definido el panorama para la temporada 2026-2027 del torneo inglés.

El encargado de defender el título será el Arsenal, que esta campaña volvió a conquistar la liga después de 22 años, en aquella campaña de “Los invencibles”.

Los clasificados a competencias europeas fueron los propios “Gunners”, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool, que disputarán la próxima Champions League. En tanto, Bournemouth y Sunderland jugarán la Europa League, mientras que el Brighton & Hove Albion participará en la Conference League.

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Por otro lado, los equipos que descendieron fueron Wolverhampton, Burnley y West Ham United. Finalmente, el Tottenham Hotspur evitó el bochorno en la última jornada y logró mantener la categoría.

Los clubes que ocuparán las plazas de los descendidos serán Coventry City, Ipswich Town y Hull City, que consiguieron el ascenso desde la Championship.

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