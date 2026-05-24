Así se jugará la Premier League 2026-2027: campeón, clasificados a Europa, ascensos y descensos
Este domingo se disputó la última fecha del torneo en la temporada, con definiciones de infarto hasta el último minuto.
Este domingo se disputó la última fecha de la Premier League. Ahora, quienes deban participar en el Mundial 2026 se integrarán a sus selecciones, mientras que otros iniciarán sus vacaciones. Lo cierto es que ya quedó completamente definido el panorama para la temporada 2026-2027 del torneo inglés.
El encargado de defender el título será el Arsenal, que esta campaña volvió a conquistar la liga después de 22 años, en aquella campaña de “Los invencibles”.
Los clasificados a competencias europeas fueron los propios “Gunners”, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool, que disputarán la próxima Champions League. En tanto, Bournemouth y Sunderland jugarán la Europa League, mientras que el Brighton & Hove Albion participará en la Conference League.
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Por otro lado, los equipos que descendieron fueron Wolverhampton, Burnley y West Ham United. Finalmente, el Tottenham Hotspur evitó el bochorno en la última jornada y logró mantener la categoría.
Los clubes que ocuparán las plazas de los descendidos serán Coventry City, Ipswich Town y Hull City, que consiguieron el ascenso desde la Championship.
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