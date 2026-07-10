Entrevista a Sylvia Eyzaguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos y presidenta de la Mesa Técnica del SAE (Sistema de Admisión Escolar) - ADN Hoy

La investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, Sylvia Eyzaguirre, abordó en ADN Hoy la discusión por los cambios que impulsa el Gobierno al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y advirtió que el proyecto, tal como está redactado, podría terminar debilitando uno de sus principales atributos: la asignación optimizada de vacantes.

Eyzaguirre partió señalando que el diseño actual de la iniciativa “no tiene confusión. Me gustaría aclarar eso”.

“El proyecto de ley es muy claro en terminar con el sistema, creando dos mecanismos completamente independientes y separados”, agrgó.

“La frustración va a seguir existiendo”

La investigadora señaló que el debate tiene una dimensión técnica y otra política. A su juicio, el punto técnico parece tener mayor consenso, ya que “nadie en su sano juicio va a defender la ineficiencia por sobre la eficiencia”.

En ese sentido, valoró que la ministra María Paz Arzola haya expresado voluntad de mantener un sistema integrado, aunque planteó que el articulado actual no refleja ese objetivo.

Para Eyzaguirre, la discusión central debe estar en los criterios para distribuir cupos altamente demandados. “Ahí se debe concentrar el debate”, afirmó. En esa línea, reconoció avances en incorporar el mérito desde 7° básico, pero cuestionó que se permita seleccionar por comuna o cercanía al establecimiento.

“Eso no tiene ningún mérito. Ahí no hay ninguna adhesión al proyecto educativo”, dijo, advirtiendo que esa medida “lo único que va a lograr es segregar, limitar la libertad de elección de la familia” y sería “una forma disfrazada de seleccionar por nivel socioeconómico”.

La especialista también defendió la existencia de liceos de alto rendimiento como herramienta de movilidad social. Según sostuvo, la evidencia muestra que en países con educación pública debilitada estos establecimientos permiten abrir oportunidades a estudiantes talentosos sin recursos. “Estos liceos eran un motor de movilidad social en un país altamente desigual”, afirmó, agregando que Chile no puede prescindir de “los pocos instrumentos que tenemos para hacer más justicia en este sistema”.

Respecto del proyecto del Gobierno, Eyzaguirre advirtió que el diseño de dos subsistemas no coordinados podría generar efectos negativos. “En ninguno de los dos se optimiza”, señaló. Incluso fue más dura al describir el mecanismo que se presenta como continuidad del SAE: “Ese sistema, de ser un algoritmo inteligente, pasa a ser realmente una tómbola”.

La investigadora también abordó la molestia de las familias cuando no quedan en su primera preferencia. “Cuando hay un colegio que tiene 100 vacantes y postulan 1.000 niños, 900 van a quedar fuera. 900 van a quedar fuera con cualquier sistema”, explicó. Por eso, advirtió que aunque se elimine o modifique el SAE, “esa frustración va a seguir existiendo” mientras no aumente la calidad y disponibilidad de colegios atractivos.

Finalmente, Eyzaguirre planteó que el Ejecutivo debería corregir primero las debilidades técnicas del proyecto para luego concentrar la discusión en los puntos de fondo. “Debiera el Ejecutivo subsanar todas las falencias que tiene de redacción el proyecto de ley”, sostuvo, señalando que el diseño actual es “muy, muy débil y carente”.