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Encuesta golpea a Hacienda: chilenos ponen nota roja a la gestión de Jorge Quiroz y su desempeño económico

La encuesta Black & White reveló que el ministro obtuvo una nota promedio de 3,5, mientras que un 60% cree que la economía chilena no repuntará bajo su conducción.

Cristóbal Álvarez

Ministro Jorge Quiroz

Ministro Jorge Quiroz / Oscar Guerra

La gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta una evaluación negativa por parte de la ciudadanía, en medio de la preocupación por el rumbo económico y el impacto de las medidas impulsadas por el Gobierno en el bolsillo de las familias.

Así lo reveló la encuesta semanal de Black & White publicada este viernes, en la que un 61% de los consultados calificó con notas entre 1 y 4 el desempeño del secretario de Estado, alcanzando un promedio de 3,5 en una escala donde 1 corresponde a “pésimo” y 7 a “excelente”.

La evaluación mejora entre los hombres, las personas pertenecientes a los segmentos socioeconómicos C3 y DE, y entre los encuestados de mayor edad.

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El sondeo también mostró pesimismo respecto de las perspectivas económicas del país. En concreto, un 60% considera que la economía chilena no repuntará mientras Quiroz se mantenga al frente del Ministerio de Hacienda.

Impacto de las medidas económicas

Entre las principales iniciativas asociadas a la gestión del ministro se encuentra la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), aplicada a fines de marzo y que provocó una inédita alza en el precio de las bencinas.

A ello se suma el proyecto de “Reconstrucción Nacional”, también denominado “megarreforma”, que ya superó su tramitación en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo. Su votación en la Sala del Senado está prevista para el próximo 15 de julio.

La directora de Black & White, Paola Assael, sostuvo que los resultados muestran un escenario marcado por la “incertidumbre y desconfianza respecto al rumbo económico”.

“Esto da cuenta que la gente difícilmente evalúa ex ante las medidas macroeconómicas, y en cambio resiente fuertemente las medidas que afectan directamente el bolsillo, como lo fue el aumento de precio de la bencina”, explicó.

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