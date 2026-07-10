Encuesta golpea a Hacienda: chilenos ponen nota roja a la gestión de Jorge Quiroz y su desempeño económico
La encuesta Black & White reveló que el ministro obtuvo una nota promedio de 3,5, mientras que un 60% cree que la economía chilena no repuntará bajo su conducción.
La gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta una evaluación negativa por parte de la ciudadanía, en medio de la preocupación por el rumbo económico y el impacto de las medidas impulsadas por el Gobierno en el bolsillo de las familias.
Así lo reveló la encuesta semanal de Black & White publicada este viernes, en la que un 61% de los consultados calificó con notas entre 1 y 4 el desempeño del secretario de Estado, alcanzando un promedio de 3,5 en una escala donde 1 corresponde a “pésimo” y 7 a “excelente”.
La evaluación mejora entre los hombres, las personas pertenecientes a los segmentos socioeconómicos C3 y DE, y entre los encuestados de mayor edad.
Revisa también:
El sondeo también mostró pesimismo respecto de las perspectivas económicas del país. En concreto, un 60% considera que la economía chilena no repuntará mientras Quiroz se mantenga al frente del Ministerio de Hacienda.
Impacto de las medidas económicas
Entre las principales iniciativas asociadas a la gestión del ministro se encuentra la modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), aplicada a fines de marzo y que provocó una inédita alza en el precio de las bencinas.
A ello se suma el proyecto de “Reconstrucción Nacional”, también denominado “megarreforma”, que ya superó su tramitación en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo. Su votación en la Sala del Senado está prevista para el próximo 15 de julio.
La directora de Black & White, Paola Assael, sostuvo que los resultados muestran un escenario marcado por la “incertidumbre y desconfianza respecto al rumbo económico”.
“Esto da cuenta que la gente difícilmente evalúa ex ante las medidas macroeconómicas, y en cambio resiente fuertemente las medidas que afectan directamente el bolsillo, como lo fue el aumento de precio de la bencina”, explicó.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.