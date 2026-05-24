Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 24 de mayo, y quién transmite?

Hoy, domingo 24 de mayo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Tres de estos encuentros cerrarán parcialmente la fecha 13 de la Liga de Primera, tres más serán por la jornada 13 de la Primera B y uno más por la fecha 8 de la Segunda División.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 24 de mayo arrancará a las 12:30 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción recibirá a Huachipato. Cristián Garay será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Deportes La Serena se medirá contra Deportes Limache en el estadio La Portada, con arbitraje de Cristián Galaz y transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de la jornada se desarrollará a partir de las 18:00 horas, cuando Universidad Católica reciba a Colo Colo en el Claro Arena. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su acción a las 12:30 horas, cuando Deportes Antofagasta se mida ante Deportes Santa Cruz en el Regional Calvo y Bascuñán, con arbitraje de Francisco Gaggero y transmisión de TNT Sports.

Luego, a contar de las 15:00 horas, Deportes Puerto Montt jugará ante San Marcos de Arica en el Chinquihue. Matías Assadi será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El último partido del día se disputará en el Lucio Fariña, donde, a las 20:00 horas, San Luis de Quillota recibirá a Magallanes, con arbitraje de Jorge Oses y transmisión de TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno tendrá un único juego a contar de las 16:00 horas, cuando Colchagua se enfrente a Santiago Morning en el Jorge Silva de San Fernando. Matías Valenzuela será el juez del cotejo, que no tendrá transmisión de TV.