Gonzalo Tapia mantiene el alza de Palestino en la Liga de Primera y hunde a Unión La Calera / SEBASTIAN OLAVARRIA /AGENCIA UNO

En el cierre de la jornada sabatina por la fecha 13 de la Liga de Primera, Palestino sigue recuperando posiciones en el torneo.

Los árabes demostraron su superioridad ante una Unión La Calera complicada con el descenso, más allá de las 1.551 personas que llegaron al Nicolás Chahuán.

El cuadro tetracolor pegó en su primera llegada profunda, con un remate cruzado de Gonzalo Tapia a los 8 minutos.

🐫🇵🇸⚽ ¡Los Árabes abren la cuenta en La Calera!



Gonzalo Tapia no perdonó y, con algo de fortuna, su disparo ingresó en la portería de Nicolás Avellaneda y Palestino rompe el cero en esta fría noche de #MatchdaySábado.



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Unión La Calera no tuvo mayores chances de reacción, salvo por un cabezazo de Sebastián Sáez en área chica que “Zanahoria” Pérez contuvo al minuto 21.

Gonzalo Tapia volvió a arremeter al minuto 32 al festejar su doblete tras conectar un gran desborde de Nelson da Silva.

👏⚽🇵🇸 ¡Doblete del ariete de los Árabes!



Gonzalo Tapia está dulce con el gol y Palestino está doblegando a Unión La Calera en este #MatchdaySábado, duelo válido por la Fecha 13 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Al cierre del primer lapso, con un ajustado tiro libre, Kevin Méndez anotó el descuento para los “cementeros”.

✨⚽😮‍💨 ¡PARA ENMARCARLO, MAESTRO!



Cuando el primer tiempo se terminaba, Kevin Méndez sorprendió a todos con este exquisito tiro libre, y los Cementeros dan señal de vida en este #MatchdaySábado.



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Sin embargo, cualquier intento de reacción local se redujo tras la expulsión de Camilo Moya al minuto 66 tras una dura plancha sobre César Munder.

Palestino pudo administrar la ventaja y cerró el 2-1 con el que sumaron su segunda victoria seguida, llegando a 20 unidades que los dejan sextos en la tabla.

En cambio, Unión La Calera no levanta cabeza y completó su tercera derrota seguida, manteniéndose en zona de descenso con 10 puntos.